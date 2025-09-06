La aplicación cuenta con más de 3.000 emoticones para utilizar en conversaciones. Además, de qué forma aplicarla según el contexto.

Qué significa el emoji del corazón en llamas de WhatsApp (no lo uses de manera incorrecta)

Con el paso de los años, las aplicaciones han ido incorporando cada vez más herramientas para mejorar el servicio de conversación entre los usuarios. Una de las más innovadoras fue la inclusión de los emojis , y en la actualidad aplicaciones como WhatsApp cuentan con más de 3.000 . Sin embargo, uno de los más populares es el corazón en llamas : de qué se trata y cómo usarlo.

El emoji del corazón en llamas ha generado revuelo entre los usuarios de la aplicación y rápidamente se posicionó como uno de los más utilizados. Su versatilidad y la forma en la que lo utilizan permiten adjuntarlo en diferentes tipos de charlas.

La inclusión de los emojis marcó un antes y un después en las aplicaciones y en la manera en que las personas se comunican entre ellas. De hecho, muchos prefieren usarlos en lugar de buscar palabras que reflejen sus sentimientos o deseos.

Qué significa el emoji del corazón en llamas de WhatsApp

En la actualidad existen más de 3.600 emojis disponibles únicamente en WhatsApp, aplicación que pertenece a Meta (anteriormente conocida como Facebook), que también posee los derechos de Instagram. No obstante, otras redes sociales como X (antes Twitter) también permiten usarlas en posteos o mensajes directos.

En tanto, el sitio web especializado Emojipedia, que reúne la información de todos los emoticones nuevos que aparecen en WhatsApp, publicó su investigación al respecto. En ella, explica que este símbolo representa el encierro de sentimientos intensos.

Sin embargo, hay varias maneras de interpretar esta información. Algunos lo usan como algo asociado a la pasión y el deseo sexual, mientras que otros lo envían para representar el cierre de una etapa.

P20-F01C-CYV(SCE_ID=44717).jpg Qué significa el emoji del corazón en llamas de WhatsApp

Este emoji se incorporó de manera oficial a WhatsApp en 2020, durante la pandemia por el coronavirus, y desde entonces se posicionó como uno de los más populares.

De hecho, se volvió viral en redes sociales en agosto de 2025 cuando Taylor Swift lo sumó en la publicación con la que anunció el lanzamiento de su último álbum musical. De esta manera, se transformó en el centro de conversación entre sus fanáticas intentando buscar algún significado oculto que pudiera otorgar pistas sobre las nuevas canciones de la artista.

"Un corazón en llamas, para formas extremas o apasionadas de amor o deseo. Representa principalmente el deseo o la lujuria, aunque también puede indicar dejar atrás un amor pasado y seguir adelante", explica el sitio especializado sobre la descripción de este nuevo emoji.

¿Cómo encontrar y utilizar este nuevo emoji?

Este emoji se puede encontrar directamente desde el buscador de emoticones en el chat de WhatsApp con las siguientes palabras: heart, love heart, red heart, flame, hot, lit, snapstreak, como también algunas de sus versiones en español: amor, corazón, fuego, llamas, lujuria y pasión.

Carita con ojos de corazones el emoji más usado en Argentina

Siguiendo esa línea, según el portal especializado, las palabras y temas asociados al nuevo emoji de WhatsApp son: enamoramiento fervoroso, deseo profundo, pasión ardiente, romance encendido, atracción caliente, amor intenso y química romántica.

Por su parte, los usuarios de la aplicación lo asocian directamente con dos cuestiones diferentes: la primera está vinculada con el deseo intenso y la pasión, es decir, para conversaciones con un fuerte interés romántico hacia la otra persona, pero con un tono más elevado que el corazón tradicional.

A su vez, otros lo utilizan directamente para hablar de temas del pasado que ya han sido superados. De esta manera, lo envían para representar una forma de eliminar los recuerdos del pasado, para darle lugar a las nuevas oportunidades y experiencias.

¿Qué dispositivos cuentan con el emoji del corazón en llamas?

Para poder utilizar este emoji, los ordenadores deben tener un sistema operativo superior al Android 11.0 (Google) o Windows 11 (Microsoft).

En ese sentido, cada aplicación cuenta con un tipo de imagen diferente del corazón en llamas, según su configuración. Uno por uno, cómo se ve este emoji en las diferentes plataformas: