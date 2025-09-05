Quién es el intendente que se casó al aire libre en una emblemática calle de su ciudad

Este viernes se vivió una verdadera fiesta, cuando el jefe comunal y su pareja dieron el sí ante miles de vecinos.

Durante el mediodía de este viernes, la ciudad de Rosario fue testigo de un evento al aire libre que acaparó toda la atención. El intendente de la ciudad santafesina, Pablo Javkin , contrajo matrimonio con la médica Luisina Fruci en el emblemático Pasaje Luetich.

El programa provincial "Casate con tu ciudad como testigo" , es una iniciativa que ofrece a las parejas la posibilidad de celebrar su boda en los espacios públicos más representativos de la ciudad. En esta oportunidad, fueron seis las uniones que se realizaron durante la jornada, pero la que se llevó todas las miradas fue la del intendente Pablo Javkin, de 53 años, y su ahora esposa, Luisana Fruci, de 35.

El lugar elegido fue el Pasaje Luetich, sobre avenida Belgrano al 800, donde una escalinata ubicada junto al edificio de la ex Aduana forma uno de los rincones más lindos y reconocidos de Rosario.

Embed - Se casa el intendente: el momento del "Si acepto"

Las bodas comenzaron a media mañana, aunque el turno del mandatario llegó alrededor de las 12:30. Para Javkin, es el inicio de una nueva etapa en su vida personal, luego de separarse de su primer esposa, con quien tiene dos hijos, en 2023. Por su parte, la flamante novia, celebró su primer unión matrimonial. "Ella me da mucha serenidad. Ella tiene una profesión dura y lo que más nos damos es paz a la hora de estar juntos", había reconocido el intendente minutos antes del casamiento.

Luego de la ceremonia, la feliz pareja confirmó que por el momento no hay fecha confirmada para la luna de miel y que continuarán con sus agendas laborales de manera habitual.

Una propuesta para celebrar las bodas en la ciudad

El gobierno provincial, en conjunto con el Registro Civil y la Municipalidad de Rosario firmaron un convenio para desarrollar estos eventos en espacios públicos. La iniciativa comenzó en el cartel de la ciudad en el Parque de las Colectividades y en el Rosedal, pero también hay otras sedes como los estadios de Rosario Central, Newell’s, o Unión y Colón, en Santa Fe.

El coordinador de la Dirección de Registros Civiles de Santa Fe, Leandro Laspina, informó que para acceder al programa “Casate con tu ciudad como testigo", los interesados deben inscribirse a través de la página web del municipio y pagar un sellado de $2.000. El costo es el mismo que para casarse de manera tradicional en una oficina del Registro en cualquiera de los distritos, pero con el plus de poder hacerlo en lugares muy lindos y emblemáticos de la ciudad.

pablo-1 La propuesta invita a las parejas a casarse en distintos rincones de Rosario.

Además, antes de la boda, Laspina anticipó que la jueza que casaría al mandatario sería la misma que presidió el resto de las uniones. “El intendente se casará como cualquier vecino. Completó todos los requisitos que se establecieron en el Programa. Para nosotros es un orgullo no solo por el intendente sino por todas las parejas que confiaron en este programa desde el año pasado que fue cuando se implementó”, destacó Laspina.

En el marco de la iniciativa, se esperan 20 casamientos más para el próximo 20 de septiembre, en el corazón del parque Independencia.