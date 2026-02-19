Impactantes imágenes: vientos huracanados volcaron más de diez camiones en una ruta argentina

Producto de un fuerte temporal y los intensos vientos, los camiones quedaron tirados en plena ruta.

El feroz temporal que azota a gran parte del país ocacionó el vuelco de varios camiones en la Autopista Rosario-Córdoba.

Un violento temporal azotó este miércoles varias provincias argentinas y provocó el vuelco de al menos diez camiones en plena ruta. El impacto del viento obligó a interrumpir por completo la circulación, activar desvíos y desplegar operativos de asistencia en la zona para resguardar a los conductores y liberar la traza.

El temporal generó desvíos en el kilómetro 392 y mantuvo el tránsito interrumpido mientras trabajaban equipos de emergencia. Ocurrió en la Autopista Rosario-Córdoba.

El siniestro sucedió en la localidad cordobesa de General Roca, donde ráfagas de viento huracanadas sorprendieron a los vehículos de gran porte y generaron una situación de extrema gravedad. Las unidades quedaron atravesadas sobre la calzada, bloqueando ambos sentidos de la traza.

Ante el corte total, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito hacia Córdoba por la localidad de Correa, entre Cañada de Gómez.

Autopista Rosario-Córdoba - fuertes vientos huracanados provocaron el vuelco de al menos diez camiones

Las condiciones climáticas continúan siendo adversas, con visibilidad reducida a pocos metros por lluvia y polvo en suspensión, lo que aumenta el riesgo de nuevos incidentes. Desde la Policía Caminera pidieron evitar circular por la zona y respetar estrictamente las indicaciones en los puntos de desvío.

Servicios de emergencia trabajaron en el lugar, aunque advirtieron que la magnitud del evento podría demorar la remoción de los camiones y la normalización del tránsito.

Autopista Rosario-Córdoba

Alerta por tormentas y viento de más de 70 km/h en gran parte del país:

Un fuerte temporal afecta a gran parte del país, por lo que, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para varias regiones y advirtió que en algunas provincias el fenómeno podría alcanzar niveles de intensidad significativa, con posibilidad de lluvias abundantes, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

El aviso rige para este jueves y abarca gran parte del centro y norte argentino, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. En este contexto, el SMN estableció alerta amarilla para varias zonas y elevó el nivel a alerta naranja en sectores donde se prevé un mayor impacto del fenómeno.

CLIMA

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, la alerta amarilla alcanza a amplias áreas del centro del país, el Litoral y el norte argentino, mientras que la alerta naranja se concentra en sectores puntuales del centro-norte, donde se esperan tormentas fuertes con acumulados de precipitación elevados en cortos períodos de tiempo.

La alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Las provincias afectadas son Tucumán, este de Catamarca, este de Córdoba y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

En estas zonas, el SMN anticipó tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, no se descartan anegamientos temporarios, crecidas rápidas en arroyos y complicaciones en áreas urbanas y rurales, especialmente en zonas con drenaje insuficiente.