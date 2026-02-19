Alerta por tormentas y viento de más de 70 km/h en gran parte del país: las regiones afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja para varias provincias, con pronóstico de lluvias intensas y actividad eléctrica.

Hay alerta por tormentas en provincias del centro y norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para varias regiones del país y advirtió que en algunas provincias el fenómeno podría alcanzar niveles de intensidad significativa, con posibilidad de lluvias abundantes, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Según el organismo oficial, el aviso rige para este jueves y abarca gran parte del centro y norte argentino , donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. En este contexto, el SMN estableció alerta amarilla para varias zonas y elevó el nivel a alerta naranja en sectores donde se prevé un mayor impacto del fenómeno.

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, la alerta amarilla alcanza a amplias áreas del centro del país, el Litoral y el norte argentino, mientras que la alerta naranja se concentra en sectores puntuales del centro-norte, donde se esperan tormentas fuertes con acumulados de precipitación elevados en cortos períodos de tiempo.

La alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Las provincias afectadas son Tucumán, este de Catamarca, este de Córdoba y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Alerta amarilla por tormentas 19-02-2026

En estas zonas, el SMN anticipó tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, no se descartan anegamientos temporarios, crecidas rápidas en arroyos y complicaciones en áreas urbanas y rurales, especialmente en zonas con drenaje insuficiente.

Alerta amarilla: riesgo moderado pero con potencial de daño

En las áreas bajo alerta amarilla, el organismo meteorológico prevé tormentas aisladas o generalizadas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y granizo ocasional. Si bien el nivel de riesgo es menor que en la alerta naranja, el SMN advirtió que los fenómenos podrían generar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

Las provincias afectadas son: Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Entre las recomendaciones se incluyen no sacar residuos a la vía pública, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y actualizará los avisos en caso de que se registren cambios en la intensidad o extensión del fenómeno. No se descarta que algunas áreas puedan ser elevadas a niveles superiores de alerta si las condiciones atmosféricas se intensifican.

lluvia y nieve

También se espera que la inestabilidad se mantenga durante las próximas horas, con posibles mejoras temporarias y nuevos episodios de tormentas, especialmente durante la tarde y la noche, cuando aumenta la probabilidad de desarrollo de tormentas convectivas.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, el SMN y las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por calles inundadas, asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad y el pavimento resbaladizo.

En caso de tormentas intensas, se aconseja permanecer en lugares seguros, evitar el uso de artefactos eléctricos y no refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas.

Por el momento, el sistema de alertas se mantiene activo y las autoridades instaron a la población a seguir de cerca los informes meteorológicos y las recomendaciones oficiales, ya que se trata de un episodio de inestabilidad que podría generar impactos puntuales en distintas regiones del país.