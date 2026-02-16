Alerta por tormentas: el SMN advierte por lluvias intensas, ráfagas y granizo en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para distintas regiones del país para este lunes.

El organismo nacional compartió algunas recomendaciones ante la vigencia de las alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones de la Argentina , con la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en la vida cotidiana. El organismo advirtió que se esperan lluvias intensas en cortos períodos , ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Según el informe oficial, el sistema de inestabilidad afectará a provincias del norte, centro y oeste del país, con episodios de tormentas de variada intensidad que podrían presentarse de manera aislada o generalizada. Desde el SMN recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante el avance del mal tiempo.

En las zonas bajo alerta, se prevén acumulados de precipitación que podrían oscilar entre los 15 y 50 milímetros , con valores superiores en forma puntual.

Además, no se descartan ráfagas intensas de viento durante el desarrollo de las tormentas, capaces de provocar caída de ramas, voladura de objetos y posibles cortes en el suministro eléctrico.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Provincias bajo alerta por tormentas

El mapa de alertas del SMN indica que las tormentas podrían afectar a amplias zonas del país, principalmente en provincias del norte, centro y este argentino. Entre las áreas alcanzadas por la advertencia se encuentran sectores de Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estos territorios se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El organismo nacional detalló que las precipitaciones podrían ser abundantes en cortos períodos, con probabilidad de granizo, ráfagas intensas y fuerte actividad eléctrica, lo que incrementa el riesgo de daños materiales y complicaciones en la circulación vial.

En estas regiones, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 15 y 50 milímetros y las ráfagas podrían alcanzar velocidades elevadas.

alerta por tormentas 16-02-2026

Las alertas meteorológicas del SMN se emiten cuando se prevén fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En el caso de las tormentas, el principal peligro está asociado a la combinación de lluvias intensas, vientos fuertes, granizo y descargas eléctricas.

Este tipo de eventos puede provocar anegamientos urbanos, crecidas rápidas de arroyos y ríos, caída de árboles y postes de luz, interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en rutas y caminos rurales.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia de la alerta por tormentas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

tormenta La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

De acuerdo con el organismo nacional, el escenario de inestabilidad podría mantenerse durante la jornada y extenderse en las próximas horas, con mejoras temporarias y posibles reactivaciones del sistema de tormentas. La evolución del fenómeno dependerá del avance de frentes fríos y de la interacción con masas de aire cálido y húmedo, condiciones que favorecen la formación de tormentas intensas en amplias regiones del país.

Las autoridades recordaron que las alertas meteorológicas pueden modificarse en función de la evolución del fenómeno, por lo que es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer las zonas afectadas y las medidas de prevención vigentes.