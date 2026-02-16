El partido Comunidad, de Rolando Figueroa, tiene nuevas autoridades: quiénes son

Es uno de los partidos políticos que forman parte de La Neuquinidad. Destacaron los cambios que el gobierno provincial logró en dos años

Comunidad , el partido que constituye la columna vertebral del gobernador Rolando Figueroa dentro del Frente La Neuquinidad, realizó este viernes la puesta en funciones de sus autoridades partidarias para el período 2026-2029. Lo hizo durante un encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Plottier .

Durante el acto, donde estuvo presente Rolando Figueroa, junto a la presidenta del partido, la senadora Julieta Corroza , se destacó el compromiso del partido con la gestión de gobierno y con el cambio de paradigma en la forma de gobernar, que se hizo efectivo a partir de la administración transparente de los recursos del Estado, la austeridad y la tolerancia cero a los hechos de corrupción.

En el encuentro se repasaron los pilares fundacionales del espacio político y su férreo cumplimiento en el proyecto de gobierno que lleva adelante el gobernador. Además, Figueroa confirmó que va a trabajar fuertemente para consolidar al espacio de Comunidad.

No sólo se subrayaron los logros de gestión -entre ellos las Becas Gregorio Álvarez, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la reducción de la planta política- sino que también se destacó el acompañamiento y respaldo pleno a la decisión de profundizar el modelo neuquino que, desde hace dos años, implementa cambios que marcan un antes y un después en la provincia con más de 600 kilómetros de rutas proyectadas y 85.000 metros cuadrados de escuelas nuevas, entre otros logros del plan de gobierno.

Rolando Figueroa y Julieta Corroza El gobernador Rolando Figueroa junto a la senadora electa por Neuquén y exministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

Quiénes son las nuevas autoridades

Las nuevas autoridades son las siguientes: Julieta Corroza sigue a cargo de la presidencia, Camila Figueroa Vinassa, vicepresidenta; Juan Cristóbal Bugatti como Tesorero; Pedro José Jara Martínez, secretario general; Valeria Noemí Blasco, como secretaria de Prensa y Difusión; y Carlos Francisco Paludi Páez como tesorero suplente.

Como presidenta del Congreso Partidario, Mariana Andrea Valdebenito; vicepresidente, Leandro Ousset; secretaria de Actas, Sara Virginia Méndez; secretario general, Matías Nicolás Martínez; vocales: María Antonia Fuentes, Ramiro Francisco Guevara, Nadia Carolina de Lourdes Casal, Daniel Alejandro Illanes, Natalia Andrea Cocuzza y Lucas Martín Porro; vocales suplentes: Paula Virginia Rodríguez, Fernando Andrés Cocuzza, Paloma Quiroz, Exequiel Maximiliano Benítez y Agustina Ayelén Villarruel Blasco.

Durante el encuentro no sólo se le dio inicio de mandato de las nuevas autoridades partidarias, sino que además se designaron integrantes para los tribunales de Disciplina y de Cuentas.