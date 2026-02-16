Se cayó X: por qué no funciona el feed y qué pasó con la red social de Elon Musk

Miles de usuarios en todo el mudno reportaron errores este lunes. El fallo afectó tanto a la aplicación móvil como a la versión web.

La red social X (anteriormente conocida como Twitter ) experimentó este lunes 16 de febrero una serie de fallas técnicas que afectaron a miles de usuarios a nivel global .

Los reportes sobre el mal funcionamiento de la plataforma comenzaron a multiplicarse durante las primeras horas de la jornada, señalando dificultades para visualizar contenido actualizado.

Según los datos relevados por sitios especializados en el monitoreo de servicios digitales, los inconvenientes se concentraron principalmente en la carga del "feed" principal y la imposibilidad de publicar nuevos mensajes . Muchos usuarios se encontraron con mensajes de error al intentar ingresar a sus cuentas, tanto en la versión de escritorio como en la aplicación móvil.

Problemas de acceso y carga

El fallo técnico impidió que los perfiles cargaran correctamente los posts más recientes. En lugar del contenido habitual, la pantalla mostraba espacios vacíos o notificaciones indicando que algo había salido mal. Esta situación generó una ola de reportes en otras plataformas alternativas, donde los usuarios confirmaron que la caída no era un problema de conexión local, sino una falla generalizada del servicio de Elon Musk.

Hasta el momento, las causas específicas de la interrupción no han sido detalladas de manera oficial, pero el impacto se sintió con fuerza en Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa. La intermitencia en el servicio afectó la interacción en tiempo real, una de las funciones clave de esta red social.

Restablecimiento del servicio

Tras varios minutos de inestabilidad, el servicio comenzó a dar señales de recuperación paulatina. Algunos usuarios recuperaron la posibilidad de ver hilos de conversación y tendencias, aunque la persistencia de errores menores se mantuvo durante el resto de la mañana.

Como es habitual en estos casos de tecnología y tendencias, la caída de una de las redes sociales más importantes del mundo genera un impacto inmediato en la comunicación digital. Los técnicos de la plataforma trabajaron para normalizar el flujo de datos y asegurar que todas las funciones, incluyendo los mensajes directos y las búsquedas, operen sin restricciones.