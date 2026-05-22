Quién es Rosmery Maturana, la mujer que aparece en los supuestos audios íntimos con Javier Milei

La apodan como "Oscurita" y conocería al Presidente desde hace varios años. Hoy es protagonista de unos audios que desataron un escándalo y una denuncia judicial.

Según indican, conoce a Milei desde hace varios años, desde los tiempos de la pandemia, mucho antes de que Milei se probara la banda presidencial.

Por estas horas, el Presidente Javier Milei se encuentra envuelto en un escándalo, luego de que se filtraran -supuestos audios que le pertenecen a él -manteniendo una conversación íntima con una mujer. Esto desencadenó en una denuncia en la Justicia, y ahora se conocieron detalles acerca de quién es la persona que filtró el contenido.

Desde el jueves, una serie de audios telefónicos comenzaron a circular por las distintas redes sociales los supuestos audios del Presidente, los cuales fueron dados a conocer por el periodista Santiago Cúneo. Y luego realizó una denuncia en Comodoro Py por "revelación de secretos políticos y militares".

Todo surge porque en el audio filtrado, en el que supuestamente conversan Milei y una mujer de nombre Rosmery Maturana , quien ya había sido vinculada al mandatario el año pasado tras su ruptura con Amalia 'Yuyito' González.

Cúneo confirmó que hizo la presentación, que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, al considerar que el contenido de la conversación vulneró la seguridad presidencial, porque Maturana indaga en un momento sobre la custodia oficial. "No sé cómo fue hoy la seguridad", plantea la mujer del audio, a lo que la respuesta fue: "Estaban todo el tiempo conmigo".

Embed - LOS AUDIOS FILTRADOS DE JAVIER MILEI SON UN ESCÁNDALO | SANTIAGO CÚNEO

Quién es Rosmery, la mujer que aparece en los audios

Rosmery Maturana, apodada "Oscurita", confirmó que los audios son de Javier Milei. "No hay nada de malo en los audios, era una conversación de confidentes, yo siempre lo respeté un montón. ¿Viste cómo se escucha? Se escucha perfecto. Yo tengo cuatro años de charla con él", aclaró.

Y en ese contexto contó que grabó un nuevo tema musical, ya que al parecer lleva adelante una carrera musical, al que llamó "El paquetón". "Mi tema nació de esto, porque yo a él le decía a Javier paquetón", aseguró.

Rosmery Maturana confirmó que los audios son de Javier Milei

La mujer fue apodada como "Oscurita" en las redes sociales por su marcado fanatismo por las camas solares. Es asesora de imagen y agente inmobiliaria.

Según indican, conoce al Presidente desde hace varios años, desde los tiempos de la pandemia, mucho antes de que Milei se probara la banda presidencial.

Las versiones señalan que Milei y Rosmery se conocieron a las 6 de la mañana en un bar del barrio porteño de Once, presentados por el periodista Santiago Cúneo, quien casualmente hoy denuncia al mandatario en Comodoro Py. Ella confesó que desde aquel saludo inicial que, según ella misma confesó, fue distante y frío, construyeron un vínculo que rápidamente trascendió lo profesional.

maturana

Rosmery es oriunda de Vicente López y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Kennedy. Aunque hasta hace algunos años, en sus redes sociales la mostraban simpatizando con el Frente Renovador de Sergio Massa, saltó a la fama diseñando el "look rocker" de Milei para la campaña electoral.

Ella se encargaba personalmente de seleccionar sus trajes, sus características corbatas y, sobre todo, de regalarle la icónica campera de cuero Under Armour que se volvió el símbolo definitivo del candidato.

Maturana ocupaba un lugar de privilegio en el círculo íntimo del libertario, asistiéndolo en la vida privada. Tal fue así, que su primera gran exposición mediática a principios de 2025 durante la separación del Presidente y Amalia "Yuyito" González. Ella fue señalada públicamente como la tercera en discordia.

Milei Yuyito-Portada

Los rumores indicaban que la ex vedette habría revisado el celular del mandatario, encontrando allí un intenso ida y vuelta de llamadas y mensajes.

La canción dedicada al Presidente

Rosmery, tal como había indicado en algunas declaraciones, grabó un canción titulada "Paquetón", el que según ella misma confirmó, hace alusión al Presidente. Fue presentada hace unos 13 días en un programa televisivo, previo a que se filtraran los polémicos audios.