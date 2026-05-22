Escándalo: filtraron supuestos audios íntimos de Javier Milei y hay una denuncia en Comodoro Py

Se trataría de una conversación donde el presidente mantendría una conversación íntima de alto voltaje con una mujer a la que ya había sido vinculado.

Un verdadero escándalo se viralizó en las últimas horas por las redes sociales y tiene como protagonista al presidente Javier Milei , a quien se le atribuyen supuestos audios de una conversación íntima con una mujer. Pero todo terminó ahora con una denuncia en Comodoro Py.

Los supuestos audios del Presidente fueron dados a conocer por el periodista Santiago Cúneo, quien mostró en su programa expuso las supuestas conversaciones con una mujer y lo denunció Comodoro Py por su contenido.

La denuncia de Cúneo fue por "revelación de secretos políticos y militares" a partir de un audio filtrado en el que supuestamente conversan Milei y una mujer de nombre Rosmery Maturana , quien ya había sido vinculada al mandatario el año pasado tras su ruptura con Amalia 'Yuyito' González.

Cúneo confirmó que hizo la presentación, que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, al considerar que el contenido de la conversación vulneró la seguridad presidencial, porque Maturana indaga en un momento sobre la custodia oficial.

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La frase del supuesto audio de Milei que activó la denuncia en Comodoro Py

El punto central del planteo legal radica en un fragmento de la charla donde la mujer indaga sobre los protocolos de seguridad del mandatario durante un viaje al exterior.

Se conoció que el material salió a la luz inicialmente a través del streaming Gelatina bajo la frase "¡Ay paquetón!", pero la autenticidad está siendo puesta bajo la lupa. No solo expone conversaciones de alto voltaje sexual con una mujer de su entorno, sino que disparó la presentación judicial formal.

"No sé cómo fue hoy la seguridad", plantea la mujer del audio, a lo que la respuesta fue: "estaban todo el tiempo conmigo". Cúneo señaló frente a esto, que no se trata de cuestiones de la índole privada del Presidente, sino de "información de Estado"la que se estaba filtrando.

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"Está preguntando qué tan vulnerable es su seguridad. Parece simpática la charla, parece sexual, pero le está preguntando por la custodia", afirmó el conductor.

En este contexto, Cúneo pidió que se impute al Presidente, a Maturana y a 'Yuyito' González, sobre quien pone la sospecha de haber accedido a las conversaciones desde el celular del mandatario cuando era su pareja y haberlas filtrado luego.

Según precisaron, uno de los audios se da en el marco de la charla es una visita del Presidente a Mar-a-Lago, donde fue distinguido con el premio 'Lion of Liberty'.

La conversación gira todo el tiempo alrededor de lo anecdótico, como el agradecimiento de quien se identifica como Milei a la mujer por el regalo de una prenda de vestir.

Rosmery confirmó que los audios son de Javier Milei

"No hay nada de malo en los audios, era una conversación de confidentes, yo siempre lo respeté un montón. ¿Viste cómo se escucha? Se escucha perfecto. Yo tengo cuatro años de charla con él", aclaró la mujer en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

Y en ese contexto contó que grabó un nuevo tema musical, ya que al parecer lleva adelante una carrera musical, al que llamó "El paquetón". "Mi tema nació de esto., porque yo a él le decía a Javier paquetón", aseguró.