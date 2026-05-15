"Ojalá pudiera comprarme una": Milei salió a bancar al diputado que apareció con un Tesla Cybertruck

El mandatario defendió a Manuel Quintar y desató la polémica por la respuesta a las críticas por el vehículo valuado en más de 100 mil dólares.

Durante una entrevista en streaming, Javier Milei respaldó el uso de la camioneta de lujo y cuestionó las críticas contra el legislador libertario.

El presidente Javier Milei salió este jueves a respaldar públicamente al diputado libertario jujeño Manuel Quintar , luego de la polémica que provocó su llegada al Congreso en una Tesla Cybertruck , uno de los autos eléctricos m ás exclusivos del mercado.

Las imágenes de la camioneta circularon rápidamente en redes sociales y programas políticos. El modelo, fabricado por Elon Musk a través de Tesla, tiene un valor de más de 100 mil dólares y existen muy pocas unidades en Argentina. La escena despertó críticas de sectores opositores y también comentarios dentro del propio ámbito político.

Lejos de despegarse de la situación, Milei eligió defender al legislador durante una entrevista en el canal de streaming Carajo . “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿Cuál es el problema?”, lanzó el mandatario. Además, calificó los cuestionamientos como “un argumento comunista” y sostuvo que cualquier persona puede gastar su dinero como quiera si fue obtenido de manera legal.

tesla diputado El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos.

La polémica por la Cybertruck frente al Congreso

La controversia comenzó después de que la Tesla Cybertruck apareciera estacionada cerca de la Cámara de Diputados. El diseño futurista del vehículo y su altísimo valor económico rápidamente transformaron la escena en tema político.

La camioneta pertenece al diputado Manuel Quintar, dirigente libertario de Jujuy que también suena como posible candidato a gobernador en su provincia. Desde distintos sectores cuestionaron la exhibición del vehículo en medio del ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional.

Milei rechazó esas críticas y defendió el derecho del legislador a mostrar el vehículo. “Si se lo ganó honestamente, puede gastarlo en lo que quiera”, afirmó durante la entrevista.

El Presidente también negó rumores sobre un supuesto malestar del titular de Diputados, Martín Menem, con Quintar por haber llevado la camioneta al Congreso. “Lo llamé a Martín porque si había dicho eso me la iba a agarrar con él”, relató Milei entre risas. Según explicó, Menem le respondió: “Si el tipo se lo compró con la suya, qué me importa”.

milei Durante una entrevista en streaming, Javier Milei respaldó el uso de la camioneta de lujo y cuestionó las críticas contra el legislador libertario.

La Cybertruck se convirtió en un símbolo incómodo dentro de la discusión política del país. Para sectores opositores representa una imagen de ostentación en un contexto económico delicado. Desde el oficialismo, en cambio, remarcan que no existe delito ni incompatibilidad en mostrar un bien adquirido legalmente.

Milei recordó su encuentro con Elon Musk en Texas

Durante la entrevista, Milei también recordó la visita que realizó en abril de 2024 a la planta de Tesla en Texas, donde se reunió con Elon Musk y manejó personalmente una Cybertruck.

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El mandatario contó que quedó impactado con el vehículo y que incluso le pidió al empresario que le regalara una unidad. “Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota”, comentó entre risas.

La relación entre Milei y Musk se transformó en uno de los vínculos internacionales más llamativos del oficialismo. El Presidente suele elogiar públicamente al empresario sudafricano y compartir mensajes vinculados a la defensa del libre mercado, la innovación tecnológica y las criptomonedas.

La Cybertruck además funciona como uno de los productos más emblemáticos de Tesla. El modelo se caracteriza por su diseño angular, estructura de acero inoxidable y prestaciones eléctricas de alta gama.

En Argentina existen apenas unas pocas unidades importadas debido a las restricciones y costos asociados al ingreso de vehículos de lujo.

Críticas al periodismo y nuevas definiciones económicas

La aparición de Milei en Carajo también dejó otros mensajes políticos fuertes. El Presidente volvió a cuestionar duramente al periodismo y planteó que los periodistas deberían presentar declaraciones patrimoniales.

“Me gustaría que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio. A ver si están tan limpios”, sostuvo.

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Además, acusó a ciertos comunicadores de “mentir con políticos de fondo” y apuntó contra la cobertura mediática de dirigentes oficialistas.