Temperaturas muy bajas, heladas y nieve: a qué zonas afectará la ola de frío

Según precisaron, el frío recorre todo el país y se instala por varios días. Y el SMN emitió una alerta en las últimas horas.

Según se detalló, la franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío.

Una nueva masa de aire frío llega a la Argentina en las próximas horas, donde se anticipa un fin de semana con heladas, bajísimas temperaturas y hasta nieve en algunas zonas.

El sitio especializado Meteored indicó que otra vez irrumpe el frío en todo el país. Desde este fin de semana habrá fuertes heladas, tiempo inestable con algunas lluvias y fuertes vientos.

Según se detalló, la franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío con la clásica zona frontal inestable con probables precipitaciones , respondiendo a la diagonal típica con eje sudeste-noroeste que cruzará de sur a norte todo el centro del país.

Se esperan lluvias en varias zonas del país

Distintos sectores del país registrarán clima inestable este fin de semana. La probabilidad de precipitaciones, por ejemplo para Mar del Plata, es superior al 80 % durante la madrugada y mañana del sábado.

Asimismo, será superior al 90 % entre la media mañana y las primeras horas de la tarde sobre: Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba. Estas precipitaciones serán lluvias y nevadas a lo largo del sábado y madrugada del domingo sobre las zonas altas de Cuyo, las sierra del San Luis y Córdoba.

ola de frio

Según precisaron, el frío recorre todo el país y se instala por varios días desde este fin de semana. Y la mayor parte del norte argentino mantendrá probabilidad de precipitaciones en el NOA (con nevadas en cordillera y precordillera), sobre el centro y norte de Córdoba, que seguirán avanzando con lluvias durante el domingo también por el sur del Litoral y de Santa Fe.

El frío se instala por varios días con heladas y nevadas

El marcado descenso de temperaturas traerá aparejadas heladas intensas en vastos sectores la Región Pampeana y posibles nevadas en zonas de la región cuyana, el noroeste y hasta en las sierras de Córdoba.

Meteored indicó que durante la mañana del domingo 17 se espera que el paisaje muestre varios picos nevados de Cuyo, NOA y Córdoba, mientras el frío se instala. En las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis también se esperan nevadas en la cordillera y hasta en la precordillera,

La próxima semana inicia con ambiente frío en las mañanas y noches. Sin lluvias marcadas en el corto plazo, pero con la ocurrencia de fuertes heladas en la Región Pampeana.

A qué zonas afectará la alerta amarilla

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este sábado en la provincia de Mendoza.

"El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros", detalló el SMN.

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Asimismo, rige otra alerta amarilla que alcanzará a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según precisó el organismo nacional, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.