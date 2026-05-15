La mayoría de los bancos recortó su tasa de interés. Cuánto pagan las principales entidades y sus rendimientos a 30 días.

Cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes en mayo 2026: este banco ofrece el mejor Plazo Fijo

En los últimos días, la mayoría de los bancos del país volvieron a recortar sus tasas de interés (TNA) , algo que impacta de forma directa en el tradicional plazo fijo y en los ahorristas que utilizan este mecanismo financiero como resguardo ante la inflación. De esta manera, ahora será necesaria una mayor inversión para lograr los mismos rendimientos .

Para quienes buscan obtener una ganancia mensual de $200.000 a través de un plazo fijo a 30 días –tiempo mínimo obligatorio-, el capital a depositar varía de manera considerable según la entidad que se elija. Entre la institución con la tasa más alta y la más baja, la diferencia es de 9 puntos porcentuales , lo que se traduce en más de $6 millones en términos de inversión requerida.

Si se toman las diez entidades que más volumen manejan, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) se presenta como la mejor opción con una Tasa Nominal Anual de 19,5% . En este caso, para lograr un rendimiento de $200.000 en 30 días, será necesario invertir unos $12.500.000 .

Luego, muy cerca, lo sigue el BBVA Argentina, con una TNA de 18,75% y un capital de casi $13.000.000 para tener esa ganancia. El podio lo cierra Banco Macro, con una TNA de 18% y una inversión inicial de unos $13.300.000.

banco-central-plazo-fijo.jpg Entre el banco con la tasa más alta y la entidad con la más baja, hay 9 puntos de diferencia.

Por su parte, el ICBC ofrece una TNA del 18,80% y requiere unos $12.900.000, mientras que el Banco Galicia cuenta con una tasa de 18,25% anual y eleva el monto necesario a unos $13.300.000. El Banco Nación, la entidad pública más grande del país, tiene una tasa del 17,5% y, para alcanzar los $200.000 mensuales de ganancia, se deben depositar unos $13.900.000, el mismo monto que exige Credicoop, que también opera con una TNA del 17,5%.

Dentro de este grupo, entre los que menos pagan se ubican el Banco Ciudad, con una tasa de 17% y un capital de unos $14.300.000; el Banco Patagonia, con una TNA de 16% y una inversión necesaria de unos $15.200.000; y el Banco Santander Argentina, con una TNA de 15% y un depósito requerido de unos $16.200.000.

Cuáles son los bancos que mejor tasa de interés ofrecen en mayo 2026

Entre los demás bancos se pueden encontrar tasas más altas. Entre ellos se encuentran Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, los tres con una TNA del 24%. Para quienes opten por cualquiera de estas instituciones, el monto necesario a invertir para llegar a los $200.000 mensuales es de unos $10.130.000.

Más abajo se ubican el Banco Meridian, con una TNA del 23,5% y un capital necesario de unos $10.350.000; el CMF, con 23,25% anual y unos $10.460.000 de inversión; y el Banco Bica, con 23% anual y un requerimiento de unos $10.580.000.

Qué banco paga más intereses a plazo fijo en Argentina en 2024 1200x678.png Los principales bancos ajustaron las tasas de interés y la ubicaron entre 15 y 19.5%.

Las tasas de todos los bancos y el capital necesario para lograr $200.000 en plazo fijo a 30 días

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa diariamente la Tasa Nominal Anual (TNA) de las diversas entidades. En el sitio web oficial de este organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”.

Estas son las tasas de los bancos en mayo 2026 y cuánto se requiere invertir en plazo fijo en cada entidad para obtener un rendimiento de $200.000 a 30 días: