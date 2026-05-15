Violentos y deudores alimentarios: 34.000 argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026

El Gobierno compartió datos de quiénes serán los hinchas argentinos que tendrán prohibido entrar a los partidos que juegue la selección de futbol.

La lista enviada a Estados Unidos incluye a 34.000 argentinos que no podrán ingresar a los estadios durante el Mundial 2026 .

El Gobierno Nacional oficializó el envío a Estados Unidos de una base de datos con 34.000 argentinos que tendrán prohibido el ingreso a los estadios durante el Mundial 2026 .

La decisión fue anticipada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y luego publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución vinculada al programa Tribuna Segura .

El próximo Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 18 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un fuerte operativo internacional de cooperación en materia de seguridad .

La medida alcanza tanto a personas con antecedentes de violencia en el fútbol como a deudores alimentarios morosos, incorporados recientemente al sistema de control.

Según explicó la funcionaria, el objetivo pasa por endurecer las restricciones contra personas consideradas conflictivas o incumplidoras de obligaciones judiciales. La información ya quedó a disposición de las autoridades estadounidenses, que podrán impedir el ingreso de esos hinchas a los estadios durante el torneo.

El Gobierno amplió el alcance del programa Tribuna Segura

La novedad principal de la resolución pasa por la incorporación de 13.000 deudores alimentarios al registro de personas con derecho de admisión vigente. Hasta ahora, el programa Tribuna Segura estaba enfocado principalmente en barrabravas, violentos y personas sancionadas por incidentes en espectáculos deportivos.

barrabrava argentina seleccion El Gobierno endureció los controles de seguridad de cara al Mundial 2026 con nuevas restricciones para hinchas violentos y deudores alimentarios.

Monteoliva confirmó que esos nuevos casos se suman a otras 21.000 personas ya registradas por distintos antecedentes vinculados al fútbol. De esa manera, el listado total llegó a 34.000 argentinos.

“Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, sostuvo la ministra durante una entrevista televisiva. Además, defendió la decisión como una forma de fijar “reglas claras” frente a la violencia y el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La resolución publicada en el Boletín Oficial instruyó formalmente a las áreas de seguridad deportiva a compartir esa información con la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El intercambio se realiza dentro de los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países para eventos deportivos internacionales.

El documento también ordenó a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos ejecutar todas las medidas necesarias para garantizar el tratamiento correcto de la información contenida en el sistema Tribuna Segura.

Quiénes forman parte de la lista negra enviada a Estados Unidos

El listado incluye distintos perfiles de personas con restricciones vigentes para ingresar a espectáculos deportivos. En primer lugar aparecen quienes poseen derecho de admisión por hechos de violencia en estadios argentinos.

También figuran hinchas sancionados dentro del programa Tribuna Segura por diferentes incidentes vinculados al fútbol profesional. Allí aparecen casos relacionados con agresiones, disturbios, reventa de entradas y participación en hechos violentos.

El grupo más numeroso incorporado recientemente corresponde a los deudores alimentarios morosos. Según explicó el Ministerio de Seguridad, la inclusión busca utilizar las restricciones deportivas como herramienta de presión frente al incumplimiento judicial.

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La medida abre además un debate político y jurídico sobre el uso de sanciones vinculadas al entretenimiento y al deporte para castigar otro tipo de faltas civiles. Mientras desde el Gobierno sostienen que se trata de una acción ejemplificadora, distintos especialistas ya discuten los límites de este tipo de restricciones.

De todos modos, el intercambio de datos con autoridades extranjeras ya quedó oficializado y comenzará a aplicarse de cara al Mundial 2026.

Cómo funcionará el control durante el Mundial 2026

Estados Unidos viene reforzando los sistemas de seguridad para la próxima Copa del Mundo, que contará con un número récord de selecciones y partidos. El torneo será organizado junto a México y Canadá, aunque la mayor parte de los encuentros se disputará en territorio estadounidense.

Dentro de ese esquema, los países participantes comenzaron a compartir información sobre hinchas considerados peligrosos o con restricciones judiciales vigentes. Argentina decidió avanzar con uno de los listados más amplios de la región.

Las autoridades norteamericanas podrán utilizar esos datos para impedir el acceso a los estadios incluso si las personas logran viajar al país. El control se realizará mediante sistemas de validación de identidad y chequeo de antecedentes coordinados entre organismos de seguridad.