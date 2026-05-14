El nuevo DNI se suma a la fiebre del Mundial 2026: incorpora un guiño a la Selección

El diseño se había lanzado en el 2023 y volvió este año de cara al campeonato más importante del fútbol.

Este Mundial 2026 viene con todo y llegó inclusive hasta los DNI . Un diseño de documento que se había lanzado un año después de la victoria de la Scaloneta en Qatar resurgió este año de cara a la nueva edición del campeonato más importante del fútbol.

Según pudo saber LM Neuquén , los DNI que habían sido lanzados en 2023 incorporando las tres estrellas correspondientes a las victorias de la Selección Argentina en los mundiales de 1978, 1986 y 2022 volvieron a emitirse al menos desde marzo.

El dato fue confirmado por fuentes oficiales de la Dirección Provincial de Registros Civiles de Neuquén. Además, también afirmaron que este diseño se está emitiendo en registros civiles de todo el país.

Otro dato importante detrás de este nuevo diseño del DNI es sobre la tecnología que incorpora. El nuevo documento incorpora un chip biométrico y tecnología "contactless" (sin contacto) en una tarjeta de policarbonato, aumentando la seguridad contra falsificaciones.

DNI mundial

“Los documentos electrónicos son mucho más seguros”

El nuevo DNI electrónico incorporará un chip digital que permitirá reforzar la seguridad y dificultar posibles adulteraciones. Flavio Brocca, director general de tecnología del Renaper, explicó en diálogo con la TV Pública que “el DNI del pasaporte electrónico tiene la denominación de electrónico porque tiene un chip”.

Según detalló, parte de la información del documento, incluida la fotografía del titular, quedará almacenada digitalmente. “Lo que se hace para verificar un documento es la visualización, como cualquier otro documento, y la lectura con un dispositivo electrónico de los datos que están en el chip”, indicó.

Brocca señaló que el sistema funciona de manera similar al de los pasaportes electrónicos utilizados en aeropuertos internacionales. “Esa doble verificación le da la seguridad de que está ante un documento legítimo”, sostuvo. Además, remarcó que “los documentos electrónicos son mucho más seguros que los documentos que no son electrónicos”.

Flavio Brocca Renaper

Aclaró también que no será obligatorio renovar el DNI de inmediato. “Todos los documentos están vigentes. No hace falta cambiar el documento”, afirmó Brocca. En ese sentido, explicó que el nuevo formato comenzará a entregarse progresivamente cuando las personas deban realizar trámites como renovación, vencimiento o cambio de domicilio.

Cómo tramitar el nuevo modelo de DNI desde el 2026

Para tramitar el nuevo modelo, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.

Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.

Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

Quiénes deben cambiar el DNI al nuevo modelo y cómo tramitarlo

El flamante formato de documento fue formalizado a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y entró en vigencia desde el pasado 1ro de febrero de 2026.

La implementación del nuevo modelo no invalida automáticamente a los anteriores. Es decir, quienes ya cuenten con el DNI y el pasaporte vigentes, no deberán renovarlos ni reemplazarlos, salvo algunos casos puntuales para los que sí será obligatorio. Entre los que se encuentran: