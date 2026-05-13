El nuevo rumbo de OnlyFans: qué sucederá tras la muerte de su dueño a los 43 años

Leonid Radvinsky falleció a los 43 años, y era quien controlaba la mayoría accionaria de la compañía detrás de una de las plataformas más rentables.

La plataforma OnlyFans incorporó un nuevo fondo de inversión mientras el control quedó en manos de la familia Radvinsky.

La plataforma de contenido para adultos OnlyFans atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia tras la muerte de su propietario, Leonid Radvinsky , quien falleció a los 43 años luego de una larga lucha contra el cáncer.

La noticia fue relevante para el mundo tecnológico y financiero porque el empresario controlaba la mayoría accionaria de la compañía detrás de una de las plataformas más rentables de internet.

El fallecimiento ocurrió el 23 de marzo y fue confirmado oficialmente por la empresa mediante un comunicado. “Leo pasó pacíficamente después de una larga batalla contra el cáncer”, señaló un portavoz de OnlyFans.

La muerte de Radvinsky apareció además en medio de negociaciones para incorporar nuevos inversores y avanzar en una reestructuración accionaria de la empresa.

Cómo Leonid Radvinsky transformó OnlyFans en un gigante global

Radvinsky había comprado en 2018 la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International, fundada originalmente por los británicos Guy y Tim Stokely. Desde entonces se convirtió en director y accionista mayoritario de la plataforma.

OnlyFans dueño port OnlyFans atraviesa una reestructuración accionaria tras la muerte de Leonid Radvinsky, histórico dueño de la plataforma.

Bajo su conducción, OnlyFans pasó de ser un servicio relativamente pequeño a transformarse en un fenómeno global ligado principalmente al contenido para adultos y las suscripciones pagas. Durante la pandemia, la plataforma explotó en popularidad y consiguió atraer a cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

Según distintos reportes financieros, la compañía llegó a generar ingresos multimillonarios y repartió dividendos gigantescos a su propietario. Solo en 2024, Radvinsky recibió alrededor de u$s701 millones provenientes de la empresa.

La plataforma actualmente cuenta con millones de creadores de contenido y cientos de millones de usuarios registrados. Pese a su enorme exposición global, Radvinsky mantenía un perfil extremadamente reservado y casi no existían fotografías públicas suyas.

Quién controla ahora OnlyFans tras la muerte del empresario

Tras el fallecimiento del dueño de OnlyFans, el control de la empresa quedó en manos de su esposa, Katie Chudnovsky, quien asumió el manejo del fideicomiso familiar vinculado a Fenix International. De esa manera, se convirtió en la principal accionista de la compañía y pasó a liderar las decisiones estratégicas del negocio.

Según medios estadounidenses y británicos, la transferencia accionaria ya estaba prevista dentro de la estructura societaria creada por Radvinsky antes de morir.

SFP Onlyfans (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ahora, el grupo familiar deberá definir cómo continuará el crecimiento de la plataforma en un contexto de fuerte competencia dentro del mercado de suscripciones digitales.

El nuevo fondo que compró parte de la empresa

En paralelo a los cambios internos, OnlyFans confirmó recientemente el ingreso de un nuevo socio estratégico: Architect Capital.

La firma estadounidense adquirió una participación minoritaria cercana al 16% de la compañía por aproximadamente u$s535 millones. La operación elevó la valuación total de OnlyFans a unos u$s3.150 millones.

Architect Capital fue fundada en 2020 por James Sagan y se especializa en inversiones de crédito privado, capital de riesgo y financiamiento estructurado. La entrada del fondo aparece como una señal de continuidad para la empresa luego del impacto provocado por la muerte de Radvinsky.

Mientras, OnlyFans enfrenta el desafío de sostener su expansión y redefinir su futuro corporativo tras la muerte de su dueño y bajo una nueva conducción familiar y financiera.