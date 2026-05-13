Continúa la búsqueda del conductor que chocó tres autos y se dio a la fuga

Pasaron diez días de aquella madrugada de domingo cuando ocurrió el violento hecho. Las víctimas lo buscan como detectives.

A más de una semana del violento choque o currido en pleno centro de Neuquén , las víctimas continúan buscando al conductor que se dio a la fuga. E l siniestro ocurrió en plena madrugada cuando un automóvil impactó contra tres vehículos estacionados y luego escapó sin dejar rastros.

Mientras la investigación avanza en el Ministerio Público Fiscal (MPF) las propias víctimas comenzaron una reconstrucción paralela del recorrido del auto prófugo con cámaras de seguridad aportadas por comerciantes y vecinos.

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo alrededor de las 6:58 sobre calle Carlos H. Rodríguez, entre Salta y Santiago del Estero , frente a la Cultural Inglesa. Allí, un Chevrolet Cruze gris circulaba a gran velocidad cuando chocó de lleno contra un Ford Fiesta estacionado . Por la fuerza del impacto, ese vehículo terminó golpeando a una Jeep Renegade y luego a un tercer automóvil.

Las imágenes del choque, registradas por cámaras de seguridad, rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y mostraron la violencia del impacto. El conductor, lejos de detenerse para asistir o dar explicaciones, escapó del lugar.

Choque carlos h

Intensa búsqueda del conductor

Malvina, propietaria de la Jeep Renegade que quedó en medio del choque, contó a Canal 7 que junto a las otras damnificadas comenzaron a investigar por cuenta propia para tratar de identificar al automovilista.

“Gracias a comerciantes, vecinos y empresas pudimos seguir el recorrido muchísimas cuadras antes y después del choque”, relató. “Gracias a comerciantes, vecinos y empresas pudimos seguir el recorrido muchísimas cuadras antes y después del choque”, relató.

Según explicó, el Chevrolet Cruze gris escapó por Santiago del Estero, luego tomó Juan B. Justo y continuó hasta Cristóbal Colón, donde se pierde el rastro. “Hoy vamos a seguir recorriendo la zona para saber si siguió hacia las vías o si volvió para el centro”, comentó.

Las damnificadas aseguraron que decidieron actuar rápidamente porque muchas cámaras eliminan automáticamente las grabaciones después de algunos días. “Sabemos que las cámaras se borran y no queríamos perder información importante. Por eso preferimos salir nosotros mismos a buscar imágenes”, explicó Malvina.

La mujer reconoció que el trabajo se volvió prácticamente una investigación policial paralela. “Un día sale una damnificada, otro día sale otra. Vamos comercio por comercio retrocediendo cámaras. Es un trabajo casi de detectives”, afirmó.

Chocó tres autos en pleno centro y se dio a la fuga

“Queremos que aparezca y se haga cargo”

Las víctimas remarcaron que no buscan confrontar con el conductor, sino simplemente que aparezca y responda por los daños ocasionados. “No le vamos a recriminar un accidente porque le puede pasar a cualquiera. Solo queremos que aparezca, dé los datos del seguro y se haga cargo”, sostuvo Malvina.

En un primer momento, incluso, tenían la esperanza de que el automovilista regresara por su cuenta. “Queríamos que volviera, que apareciera más tranquilo porque tal vez por los nervios decidió irse. Pero eso no sucedió”, lamentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención de las víctimas fue el comportamiento del conductor después del choque. Según las imágenes recopiladas, el hombre manejó con normalidad una vez que escapó de la escena.

“Después del choque iba despacio, respetaba los semáforos y hasta ponía los guiños. Pero antes venía a una gran velocidad”, detalló la damnificada. “Después del choque iba despacio, respetaba los semáforos y hasta ponía los guiños. Pero antes venía a una gran velocidad”, detalló la damnificada.

Incluso, deslizó una posible explicación sobre lo ocurrido. “Quiero creer que venía usando el celular y no se dio cuenta”, expresó.

El Ford Fiesta fue el vehículo más afectado por el impacto. Su propietaria, una jubilada que vive en el mismo edificio que las otras damnificadas, deberá afrontar elevados costos para reparar el auto.

“Tiene que pagar una franquicia muy alta y no es nada barato”, explicó Malvina. En el caso de la Jeep Renegade, los daños también fueron importantes. “Destrozó todo el baúl, sensores, chapa y parte del plástico inferior. Adelante también tiene algunas quebraduras”, detalló.

Las víctimas indicaron que el Chevrolet Cruze gris quedó con daños visibles en el sector delantero derecho, especialmente en la óptica del acompañante. “La luz quedó mirando para otro lado y además quedaron restos del vehículo en el lugar”, señalaron.

Quienes tengan información sobre el vehículo o hayan visto algo pueden comunicarse al teléfono 299-547-7262.