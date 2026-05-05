Angustiante búsqueda: un hombre salió de su casa hace seis días y no volvió

Fue visto por última vez en Colonia Nueva Esperanza. Su familia lo busca desde hace casi una semana y pide ayuda a la comunidad.

La incertidumbre crece con el paso de los días en una familia de la colonia rural Nueva Esperanza , donde buscan intensamente a Manlio Martínez , un hombre que salió de su casa durante la noche y desde entonces no volvió a dar señales. Su esposa y sus tres hijos pequeños esperan novedades mientras se intensifica el pedido de colaboración a la comunidad.

La última vez que fue visto fue el miércoles alrededor de las 23, cuando salió de su vivienda ubicada en ese sector rural. Según relató a LU5 su esposa, Noelia Cortés, el hombre se dirigía a un basural cercano, a unas cinco cuadras del domicilio, con la intención de recolectar restos de comida para alimentar a los animales que crían.

De acuerdo a la descripción aportada por su familia, Martínez es de contextura alta y al momento de ausentarse vestía un pantalón verde claro, un buzo negro con rojo con capucha y llevaba una mochila negra. Un dato que llamó la atención es que dejó su teléfono celular en la casa, conectado al cargador, por lo que desde entonces no ha habido forma de contactarlo.

Si bien en ocasiones anteriores el hombre había salido en horarios similares para realizar tareas vinculadas al cuidado de los animales, su esposa explicó que no era una rutina frecuente. En otras oportunidades, incluso, llegó a ausentarse durante algunos días, aunque siempre regresaba.

Desde el miércoles, Nueva Esperanza cuenta con agua potable.

En esta ocasión, el tiempo transcurrido sin noticias encendió las alarmas en su entorno más cercano. La familia está conformada por la pareja y tres hijos pequeños de 8, 6 y 4 años, quienes también atraviesan momentos de incertidumbre.

Denuncia y búsqueda sin resultados visibles

Ante la falta de novedades, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial, donde le informaron que se inició un operativo de búsqueda. Sin embargo, manifestó su preocupación al no observar despliegues visibles en la zona.

“Nos dijeron que lo están buscando, pero yo recorro y no veo a nadie”, señaló, evidenciando la angustia que atraviesa la familia.

comisaria 20 parque industrial

El último rastro

Según indicaron vecinos del lugar, Martínez fue visto por última vez durante la madrugada del jueves en inmediaciones del basural al que se había dirigido. Desde entonces, no hubo más registros sobre su paradero.

Familiares y conocidos también iniciaron averiguaciones por su cuenta, consultando en distintos puntos del barrio y alrededores, aunque hasta el momento no obtuvieron información relevante.

La familia solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Martínez. Para ello, difundieron un número de contacto: 299 583 0046.

Además, remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para reconstruir los últimos movimientos del hombre. También pidieron a vecinos de la zona revisar cámaras de seguridad privadas o datos que puedan ayudar a orientar la búsqueda.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan hipótesis, aunque hasta el momento no hay indicios firmes que permitan determinar qué ocurrió tras su salida. La familia, en tanto, mantiene la esperanza de obtener respuestas en las próximas horas.