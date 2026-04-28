Dos amigos fueron a pescar el domingo y desaparecieron: el video que aportaría una pista clave

Gran preocupación se vive desde este domingo, cuando dos amigos fueron a pescar al río y desde entonces permanecen desaparecidos. La pareja de uno de ellos relató que salieron por la mañana y nunca volvieron.

Alcides Ledesma y José Luis Herrera salieron en una camioneta Peugeot Partner color blanca cerca de las 9.30 de la mañana. Según declaró la mujer, llevaron un bote tipo kayak de color gris amarrado al vehículo. Desde entonces, son intensamente buscados por familiares y autoridades.

De acuerdo al relato, ambos ingresaron al Río de la Plata en el kayak con intención de pescar, pero desde ese momento no volvieron a tener contacto y nada más se supo sobre su paradero. Los dos conocían la zona ya que salían a pescar con frecuencia .

Tras la denuncia de los familiares, Prefectura Naval Argentina se hizo cargo del operativo de búsqueda que incluye helicópteros, embarcaciones y patrullajes sobre la ribera. La denuncia por desaparición fue caratulada como "averiguación de paradero", en la que interviene la UFI N°1 de Avellaneda.

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El dato que generó preocupación entre los investigadores

Como era habitual, los dos amigos llegaron al lugar en una camioneta que dejaron estacionada en Parque del Río. Según relataron sus familiares, ambos hombres conocían la zona y solían pescar allí con frecuencia, generalmente acompañados por más personas.

Sin embargo, esta vez ocurrió algo distinto: salieron solos. "Es la primera vez que iban solo dos, siempre iban cinco o seis", explicó Aldana, hija de Ledesma, en diálogo con la prensa."Es todo angustia, no sabemos nada", expresó sobre la desesperación de las familias.

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En diálogo con Argentina 12, Aldana aseguró que hubo dos testigos que los vieron por última vez entre las 15 y las 16 horas del domingo. "Cuando fui a preguntar por mi papá primero me dijeron que no tenían testigos, pero había una pareja que los vio desde la orilla e incluso los grabó porque los vieron muy al fondo del río."

"Hicieron una denuncia en una garita que había ahí porque notaron que mi papá y Herrera hacían señas con una linterna, pero los de la garita no hicieron nada, les dijeron que ellos no podían hacer nada", denunció la hija del desaparecido.

La búsqueda se inició recién a las 6 de la mañana del lunes. "No me informaron absolutamente nada de la búsqueda", afirmó.

Los fuertes vientos habrían complicado a los pescadores

Otro elemento que se suma a la desaparición es que el Río de la Plata registraba en ese momento una fuerte bajante, lo que obligaba a internarse más de lo habitual para pescar. A esto se suman las ráfagas intensas de viento durante toda la jornada del domingo, un factor clave que pudo haber influido en el desenlace.

"Me parece raro que hayan salido con ese clima, mi papá siempre se fijaba en esas cosas", sostuvo la joven, quien también señaló que la embarcación era un kayak con motor recientemente reparado, que "iban a probar" e incluso habían llevado un remo "por las dudas".

Por ahora, la única prueba oficial es una cámara que habría captado el momento en que ingresaban al agua, sin registros posteriores.