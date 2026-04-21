Intensa búsqueda para dar con el paradero de una mujer desaparecida en Neuquén

Se trata de una mujer de 39 años cuya desaparición fue denunciada a la policía durante el mediodía de este martes.
La Policía de la provincia de Neuquén informó sobre la desaparición y búsqueda de una mujer mayor de edad, cuya denuncia para dar con el paradero fue realizada pasado el mediodía de este martes.
Desde el Departamento Centro Operaciones Policiales informaron a la comunidad para que puedan aportar datos que permitan localizarla. Indicaron que la identidad de la mujer es Elizabeth Cecilia Agüero, de 39 años, con residencia en la provincia de Neuquén.
De acuerdo a la denuncia radicada en la Policía Provincial, la mujer desaparecida es de nacionalidad argentina, de una altura de 1.55 metros, de tez blanca, cabellos largos, ojos marrones y contextura física delgada.
Agregaron que se desconoce cuándo fue vista por última vez como así tampoco si posee o no celular en este momento. Tampoco pudieron aportar datos acerca de su vestimenta.
Siempre de acuerdo a la denuncia radicada en comisaría, la mujer se ausentó a las 12.40 de este martes 21 de abril.
Desde la Policìa de Neuquén indicaron a la comunidad que ante cualquier informaciòn podràn comunicarse a la Fiscalía Interviniente: que es el Juzgado de Familia. También a la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM - BAP cuyo teléfono es (299) 4569787.
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