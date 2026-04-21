Intensa búsqueda para dar con el paradero de una mujer desaparecida en Neuquén

Se trata de una mujer de 39 años cuya desaparición fue denunciada a la policía durante el mediodía de este martes.

La Policía de la provincia de Neuquén informó sobre la desaparición y búsqueda de una mujer mayor de edad, cuya denuncia para dar con el paradero fue realizada pasado el mediodía de este martes.

Desde el Departamento Centro Operaciones Policiales informaron a la comunidad para que puedan aportar datos que permitan localizarla. Indicaron que la identidad de la mujer es Elizabeth Cecilia Agüero , de 39 años, con residencia en la provincia de Neuquén.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Policía Provincial, la mujer desaparecida es de nacionalidad argentina, de una altura de 1.55 metros, de tez blanca, cabellos largos, ojos marrones y contextura física delgada.

Agregaron que se desconoce cuándo fue vista por última vez como así tampoco si posee o no celular en este momento. Tampoco pudieron aportar datos acerca de su vestimenta.

Siempre de acuerdo a la denuncia radicada en comisaría, la mujer se ausentó a las 12.40 de este martes 21 de abril.

Desde la Policìa de Neuquén indicaron a la comunidad que ante cualquier informaciòn podràn comunicarse a la Fiscalía Interviniente: que es el Juzgado de Familia. También a la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM - BAP cuyo teléfono es (299) 4569787.