Encontraron a Luciana Barrios, la joven cordobesa desaparecida

Pasaron menos de 24 de su desaparición y, en horas de la tarde de este martes, el ministro de Seguridad de la provincia, confirmó su hallazgo.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , confirmó a medios locales el hallazgo de Luciana Barrios , la adolescente de 15 años , que estaba d esaparecida en la localidad cordobesa de Colonia Caroya.

Según confirmó el ministro en conferencia de prensa, la adolescente se encuentra "sana y salva", La buena noticia llegó esta tarde, cuando más de 305 efectivos se encontraban rastrillando la zona.

Quinteros escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “ Encontramos a Luciana sana y salva. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial ”.

El titular de la cartera de Seguridad destacó el trabajo realizado por la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público Fiscal, además de la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María.

La desaparición de Luciana había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.

Quinteros agregó: "Es emocionante, venimos una semana con noticias que no son agradables". Dijo que es el resultado de las fuerzas intervinientes en la búsqueda: "Este es el trabajo de ellos".

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Respecto a si constituyó delito su desaparición, el ministro no fue contundente con la respuesta. Dijo que no sabía, que tenía mayor información.

En qué circunstancias desapareció

La familia denunció ayer que la joven desapareció al salir del Colegio Presbítero José Bonoris y se montó un amplio operativo para dar con su paradero.

Se vivían horas de angustia y desesperación, dado que con el paso de las horas no habìa novedades de la menor desde el mediodía del lunes. El abogado de la familia, Luis Gutiérrez, contó en su momento que la joven había asistido normalmente a clases y que su celular había dejado de emitir señal media hora después de haber salido del establecimiento educativo. Además confirmó que las redes sociales fueron desactivadas.

Según indicó el letrado, no era posible que Luciana se haya ido en colectivo porque el transporte no llega hasta la zona de su casa. Además, había un acuerdo de que la madre la buscaba todos los días, dado que vivían en zona semirural, alejadas de Colonia Caroya.

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