Rastrillajes y relevamiento de cámaras: qué se sabe sobre Luciana Barrios y quién la vio por última vez

La adolescente de 15 años desapareció en Colonia Caroya el lunes al mediodía. El abogado de la familia descartó que se haya ido con alguien, y crece la desesperación.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, una a dolescente de 15 años es buscada intensamente en Colonia Caroya , Córdoba. Según reveló la familia, desapareció al salir del Colegio Presbítero José Bonoris y se montó un amplio operativo para dar con su paradero.

Se viven horas de angustia y desesperación, ya que no se sabe nada de la menor desde el mediodía del lunes. El abogado de la familia, Luis Gutiérrez, reveló que la joven asistió normalmente a clases y su celular dejó de emitir señal media hora después de haber salido del establecimiento. Además confirmó que las redes sociales fueron desactivadas.

Ante las sospechas de lo que podría haber ocurrido, el letrado indicó que "no apunto ni a un secuestro, ni una cuestión extorsiva ni nada por el estilo". La búsqueda de la menor incluye la participación de cuerpos especiales de la Policía, personal de Gendarmería, un helicóptero, 25 móviles y 90 efectivos que realizan rastrillajes en distintos cuadrantes de la región.

También se está realizando un relevamiento de las cámaras de seguridad privada y pública de la zona del colegio. En este sentido, Gutiérrez dijo que todavía no hay detalles del hecho y por el momento no está claro si Luciana subió a algún vehículo o colectivo para regresar a su casa por sus propios medios.

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El abogado descartó algunas hipótesis relacionadas a la desaparición

Otra de las hipótesis es en relación a que se haya ido con algún joven, pero el abogado descartó esta hipótesis: "no creo que vaya por ahí la cuestión", sumó.

"Hay diferentes hipótesis y se están abordando todas", dijo el abogado Gutiérrez en sintonía con los dichos este lunes por la tarde del ministro de Seguridad Quinteros.

Según indicó, no es posible que Luciana se haya ido en colectivo porque el transporte no llega hasta la zona de su casa. Además, había un acuerdo de que la madre la buscaba todos los días, ya que vivían alejadas de Colonia Caroya.

El trabajo de investigación se lleva adelante "de manera rápida y eficiente”, mientras los investigadores intentan reunir información que establezca que ocurrió en sus últimas horas.

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Qué se sabe sobre Luciana y quién la vio por última vez

La investigación indica que la última persona en ver a Luciana fue una amiga, quien relató que la adolescente se quedó esperando el colectivo antes de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con medios locales, Luciana vive en la zona rural Los Molles, tiene tres hermanas mayores y sus padres están separados.

Luciana y su familia vivían a tres cuadras del colegio hasta hace unos meses,que se mudaron a una zona rural, a 7 kilómetros. "Hemos buscado anoche en ese lugar", dijo el titular de la cartera de Seguridad.

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De acuerdo con lo que indicó Quinteros a El Doce TV, a Luciana la llevaba a la escuela su padrastro, Juan, y la pasaba a buscar la madre, Elena, pero ayer no la encontró a la salida del colegio. "Generalmente también se encontraba con la hermana, que la vio en el recreo de las 10:30", detalló.