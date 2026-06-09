Desesperada búsqueda de otra chica de 15 años en Córdoba: su celular se apagó a la salida del colegio

Con helicóptero, 25 móviles y 90 efectivos se realizan rastrillajes.Se están revisando todas las cámaras de la zona.

La desaparición fue denunciada por la madre de la joven este lunes, y con el correr de las horas, el caso generó una fuerte preocupación en la región.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años es buscada intensamente en Colonia Caroya, Córdoba . Según reveló la familia, desapareció al salir del Colegio Presbítero José Bonoris y se montó un amplio operativo para dar con su paradero.

La desaparición fue denunciada por la madre de la joven este lunes, y con el correr de las horas, el caso generó una fuerte preocupación en la región. Aunque este martes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había anunciado que no estaba activa la alerta Sofía , eso cambio hace algunos minutos y ahora su búsqueda es a nivel nacional.

El abogado Luis Gutiérrez, que representa a la familia de la menor, reveló en diálogo con TN que Luciana "salió del colegio y su celular se apagó". La búsqueda incluye la participación de cuerpos especiales de la Policía, personal de Gendarmería, un helicóptero, 25 móviles y 90 efectivos que realizan rastrillajes en distintos cuadrantes de la región.

La adolescente tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y una altura aproximada de 1,60 metros. Al momento de ser vista por última vez vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

alerta sofia de luciana

La Policía de Córdoba, a través de la Unidad Regional Departamental Colón, solicitó este lunes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciana. En diálogo con el mismo medio, el ministro indicó que están "trabajando con todos los recursos de la provincia" y "se están revisando todas las cámaras de la zona".

Al mismo tiempo, sostuvo que hay "muchas hipótesis, pero ninguna que se pueda declarar" en este momento.

En medio de la búsqueda este lunes, Quinteros viajó hasta Colonia Caroya junto al fiscal Guillermo Monti, quien lleva adelante las actuaciones. "La estamos buscando, desde las 7 de la tarde estamos acá", expresó Quinteros ante medios locales.

"Hicimos búsqueda en zona urbana y zona rural con helicóptero. Usaremos helicópteros y drones también cuando el clima lo permita" e indicó que última señal del teléfono de la adolescente fue ayer a la tarde, "no puedo dar más detalles", explicó.

busqueda luciana en colonia caroya

Por el momento, las autoridades mantienen bajo estricto secreto de sumario los detalles sobre las últimas horas en las que fue vista la menor, con el fin de no entorpecer los rastrillajes ni los cruces de información tecnológica que ejecutan las divisiones especializadas en trata y búsqueda de personas.

El abogado Gutiérrez destacó que el fiscal de la causa mantiene un contacto permanente tanto con la familia como con la representación legal. La familia atraviesa horas de profunda angustia mientras el operativo avanza en distintos puntos de la región de manera rápida y eficiente.

Qué se sabe sobre la adolescente previo a su desaparición

La investigación indica que la última persona en ver a Luciana fue una amiga, quien relató que la adolescente se quedó esperando el colectivo antes de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con medios locales, Luciana vive en la zona rural Los Molles, tiene tres hermanas mayores y sus padres están separados.

Luciana y su familia vivían a tres cuadras del colegio hasta hace unos meses,que se mudaron a una zona rural, a 7 kilómetros. "Hemos buscado anoche en ese lugar", dijo el titular de la cartera de Seguridad.

busqueda adolescente

De acuerdo con lo que indicó Quinteros a El Doce TV, a Luciana la llevaba a la escuela su padrastro, Juan, y la pasaba a buscar la madre, Elena, pero ayer no la encontró a la salida del colegio. "Generalmente también se encontraba con la hermana, que la vio en el recreo de las 10:30", detalló.