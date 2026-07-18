Buscan desesperadamente a una boa de más de tres metros que escapó de una casa

La serpiente desapareció el jueves por la tarde tras salir de una terraza. Sus dueños aseguran que es dócil y piden que no le hagan daño si la encuentran.

Una familia del barrio porteño de Colegiales busca intensamente a "Piti", una boa de más de tres metros de largo que desapareció el jueves por la tarde luego de escapar de la terraza de su vivienda. Los dueños difundieron la búsqueda y solicitaron la colaboración de los vecinos para encontrar al animal, al que describieron como dócil y acostumbrado a convivir con personas.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la familia explicó que la serpiente desapareció alrededor de las 16 del jueves y que la tienen desde hace muchos años. "Responde a su nombre, a pesar de ser un reptil", señalaron, y recordaron que la criaron desde que medía aproximadamente dos metros.

Según detallaron sus dueños, la boa mide más de tres metros y presenta colores cálidos, con tonos marrones, dorados y verdes. Habitualmente permanecía en la terraza de la vivienda tomando sol, por lo que consideran que no habría logrado desplazarse demasiado lejos.

Además, indicaron que en las últimas semanas el animal se encontraba "decaído y apático", lo que aumenta la preocupación por su estado de salud mientras permanece a la intemperie.

Piden que no la lastimen

En los carteles difundidos para encontrarla, la familia remarcó que la boa no es agresiva y aclaró incluso que está castrada. Explicaron que decidieron incluir ese dato para evitar especulaciones sobre una posible reproducción del animal en caso de que se refugiara en desagües o alcantarillas.

La búsqueda se concentra en el sector comprendido entre las calles Céspedes y Zapiola del barrio porteño, donde fue vista por última vez tras escapar de la terraza. Sus dueños pidieron a quienes puedan verla que no intenten hacerle daño y que colaboren para localizarla.

La familia manifestó su preocupación porque "Piti" vivía desde hace años en el domicilio, contaba con un terrario acondicionado y estaba habituada a un ambiente controlado, por lo que consideran que tendrá dificultades para sobrevivir en el exterior durante mucho tiempo.

¿Es legal tener una boa de mascota en Argentina?

Sí, es legal, pero con condiciones muy estrictas. En Argentina, la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna prohíbe la tenencia de fauna silvestre nativa. Sin embargo, las boas pueden tenerse como mascota si son especies exóticas o criadas en cautiverio, siempre y cuando cuenten con la documentación oficial que acredite su compra en un criadero habilitado. Para cumplir con la ley y garantizar la seguridad del animal y de las personas, deben tener en cuenta lo siguiente: