Con la salida de Darío Genua, el Ejecutivo busca definir en los próximos días quién será el nuevo responsable del área.

Cambios en el Gabinete: el Gobierno desplazó al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

El Gobierno nacional oficializó este sábado un nuevo cambio en el Gabinete . Darío Genua dejó de estar al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología , en medio de una reorganización de áreas estratégicas impulsada por la administración de Javier Milei . Mientras tanto, el Ejecutivo ya comenzó a evaluar quién ocupará su lugar.

La salida de Genua se produjo luego de una serie de modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo que redujeron las funciones de la secretaría que encabezaba. En los últimos días, el Gobierno resolvió trasladar distintos organismos a la órbita de la Jefatura de Gabinete, una decisión que modificó el esquema de competencias del área.

Genua, identificado como un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, había perdido recientemente el control de tres organismos clave: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Arsat y Correo Argentino.

A partir de un decreto publicado esta semana, el Enacom pasó a depender de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. En tanto, Arsat y Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien integra el equipo de Santilli.

Con esos cambios, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quedó sin parte de sus principales competencias, una reestructuración que terminó derivando en la salida de su titular. Ahora, el Gobierno deberá definir quién será el nuevo responsable del área.

Los cambios en la Jefatura de Gabinete

La salida de Darío Geuna se suma a otros movimientos que el Gobierno viene realizando en la estructura de la Jefatura de Gabinete durante las últimas semanas.

Recientemente, el Gobierno Nacional avanzó con una nueva reforma de la estructura del Poder Ejecutivo y dispuso la eliminación del Ministerio del Interior, una de las carteras históricas de la administración nacional. Esto se da tras los cambios en el Gabinete ante la salida de Manuel Adorni.

La decisión quedó formalizada este viernes mediante el DNU 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, que transfiere todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, actualmente encabezada por Diego Santilli.

La modificación implica una nueva concentración de atribuciones en el ministro coordinador, quien desde ahora tendrá bajo su responsabilidad la relación institucional con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de asumir competencias vinculadas con el régimen electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y distintas políticas de alcance federal.

Desde Casa Rosada explicaron que la reorganización responde a criterios de gestión y busca simplificar el funcionamiento del Estado nacional. El decreto sostiene que los cambios resultaban "impostergables para la gestión de gobierno" y forman parte del proceso de reestructuración impulsado por la administración libertaria.