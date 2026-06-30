Diego Santilli juró como el nuevo jefe de Gabinete ante Javier Milei

El ex ministro del Interior se fundó en un abrazo con el Presidente y con Adorni, quien se encontraba presente en Casa de Gobierno. Al acto asistieron 14 gobernadores, entre ellos Figueroa.

El presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli ante el resto de los ministros, 14 gobernadores y del propio Manuel Adorni tras su polémica salida. Santilli juró ante Milei por la asunción de su nuevo cargo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno .

Tras la jura, Milei lo saludó al ex ministro del Interior y llamó a Adorni a quien abrazó. Lo llamativo fue que los tres se fundieron en un largo y afectuoso abrazo mientras el auditorio aplaudia la nueva asunción.

Familiares. colegas y los integrantes del Gabinete dieron el presente en Casa Rosada. Como así también Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck de Neuquén y Río Negro, además de Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

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Nueva etapa

El flamante ministro coordinador señaló antes de asumir que se venía “una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro".

Santilli enalteció las ´políticas del Ejecutivo: "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2072058475916501281&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli. pic.twitter.com/vUqrpzsn6t — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 30, 2026

Transición ordenada

Santilli sostuvo algunas horas atrás que la transición será "ordenada", y reconoció que Manuel Adorni "estaba destruido anímicamente" tras su salida en medio del escándalo por un presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Además, indicó que el exvocero presidencial "va a ir a defenderse en la Justicia sin fueros, privilegios ni cargos públicos", y consideró que "el peso de lo que tenía sobre su espalda lo abarrotó".

Por otra parte, el funcionario dijo que todavía no pactó un horario para reunirse con Adorni y que el encuentro será en Casa Rosada."Tengo reuniones en agenda con los sectores energéticos por los temas de las reformas, así que seguiremos laburando. Lo veré ahí, en Casa Rosada, a Manuel, no pauté un horario, pero lo veré ahí", comentó.

Al mismo tiempo, el exdiputado nacional habló sobre su vínculo con el líder del PRO, Mauricio Macri: "Hablé con él, mis conversaciones las mantengo el ámbito privado". Cabe destacar que, al conocerse la noticia, el expresidente manifestó públicamente su apoyo.

"Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", escribió en su cuenta de X.

"El que toma las decisiones es el Presidente de la nación"

El ahora jefe de Gabinete, en diálogo con Radio La Red y A24 habló brevemente sobre Macri y también destacó la figura de Javier Milei.

"Hay personas que queremos que la Argentina salga adelante, y estoy convencido de que Macri es de esas personas. El liderazgo hoy, claramente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar, y que, si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que siga el cambio en la Argentina y crezca por décadas", comentó.