Santilli habló tras ser designado jefe de Gabinete: "Es el desafío más importante de mi vida"

El actual ministro del Interior agradeció la confianza de Javier y Karina Milei y prometió trabajar en equipo para profundizar las reformas del Gobierno.

Diego Santilli rompió el silencio luego de ser designado como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional y aseguró que asumirá “el desafío más importante” de su vida. El dirigente reemplazará a Manuel Adorni , quien presentó su renuncia en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de una publicación en la red social X, Santilli agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Además, adelantó que su gestión estará marcada por el trabajo conjunto y la continuidad de las reformas impulsadas por la administración libertaria.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó el dirigente conocido como “El Colo”.

En su primer mensaje después del anuncio, Santilli remarcó que no piensa su nuevo cargo como un proyecto personal, sino como parte de una tarea compartida dentro del Poder Ejecutivo.

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, sostuvo.

Embed Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

El funcionario también se comprometió a respaldar la agenda política y económica de la Casa Rosada. “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, afirmó.

Finalmente, cerró su publicación con un agradecimiento directo: “Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

La jura será el martes

La designación fue confirmada oficialmente por Javier Milei, quien publicó una fotografía junto a Santilli y Karina Milei. Según explicó el mandatario, durante el encuentro comenzaron a definir los principales puntos del traspaso de funciones.

“Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el Presidente.

Milei también confirmó que la ceremonia de jura se realizará el martes a las 16. De esta manera, Santilli dejará el Ministerio del Interior para ocupar uno de los puestos más importantes dentro de la estructura del Gobierno nacional.

El dirigente había llegado al Gabinete en octubre de 2025, después de la salida de Guillermo Francos. Desde el Ministerio del Interior fortaleció su vínculo con Javier y Karina Milei y desarrolló un perfil de negociador con gobernadores y representantes de distintas fuerzas políticas.

Santilli- Milei @JMilei

Su experiencia en la articulación con las provincias y el Congreso aparece como uno de los principales motivos de su elección. La Casa Rosada necesita recuperar acuerdos políticos para avanzar con las leyes y reformas que todavía forman parte de su agenda.

Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la presidencia de Milei. Antes ocuparon ese cargo Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

El respaldo de Bullrich y Mauricio Macri

La llegada de Santilli recibió rápidamente el apoyo de Patricia Bullrich, quien destacó que acompañará al nuevo funcionario desde el Congreso.

“Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos”, expresó.

Bullrich también consideró necesario dejar de lado las disputas internas para concentrarse en el tratamiento de los proyectos del Poder Ejecutivo. “Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, señaló.

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Mauricio Macri también celebró la designación. El expresidente contó que habló con Santilli antes de la reunión que mantuvo con Milei y que el propio dirigente le anticipó que sería nombrado jefe de Gabinete.

“Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”, manifestó Macri.