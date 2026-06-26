Así es la imagen más detallada del corazón de la Vía Láctea tomada hasta ahora

El telescopio espacial Euclid obtuvo un registro sin precedentes del bulbo galáctico, con millones de estrellas y nebulosas visibles.

La nueva imagen del centro de la Vía Láctea reúne más de 60 millones de estrellas y es la más grande y detallada obtenida en luz visible.

La Agencia Espacial Europea (ESA) presentó la imagen en luz visible más grande y detallada obtenida hasta ahora del centro de la Vía Láctea , un registro que reúne más de 60 millones de estrellas , además de nebulosas, cúmulos estelares y enormes nubes de polvo interestelar.

La fotografía fue obtenida por el telescopio espacial Euclid , una misión concebida originalmente para estudiar el universo oscuro, pero que en esta oportunidad apuntó hacia el corazón de nuestra galaxia.

La observación no formaba parte del plan inicial de la misión. A pedido de un grupo de investigadores, el telescopio dedicó una jornada completa a registrar el llamado bulbo galáctico , la región central de la Vía Láctea, caracterizada por una enorme concentración de estrellas.

El resultado es un mosaico de imágenes de altísima resolución que no solo ofrece una vista inédita del núcleo galáctico, sino que también proporcionará información clave para futuras investigaciones sobre exoplanetas, estrellas y la estructura de nuestra galaxia.

Cómo obtuvo Euclid la imagen más detallada del centro de la Vía Láctea

El telescopio Euclid fue desarrollado para estudiar la materia oscura y la energía oscura mediante la observación de regiones muy lejanas del universo.

En esta ocasión, los científicos decidieron cambiar completamente su objetivo y dirigir el instrumento hacia una de las zonas más complejas del cielo: el centro de la Vía Láctea.

Vía Láctea3 El telescopio espacial Euclid registró una vista inédita de la Vía Láctea, con información que permitirá estudiar exoplanetas, nebulosas y cúmulos estelares.

La sensibilidad y resolución del telescopio permitieron distinguir estrellas individuales incluso en sectores donde millones de ellas aparecen concentradas en un espacio relativamente pequeño.

El mosaico final reúne nueve áreas diferentes, cada una con una superficie aparente superior a la de la Luna llena vista desde la Tierra.

Gracias a esa calidad de imagen, los astrónomos disponen ahora de una base de datos sin precedentes para estudiar la distribución de estrellas, nebulosas, nubes de gas y polvo interestelar presentes en el bulbo galáctico.

Además, la enorme cantidad de objetos registrados permitirá desarrollar investigaciones durante muchos años.

Por qué esta imagen puede ayudar a descubrir nuevos exoplanetas

Uno de los objetivos científicos más importantes asociados a esta observación consiste en mejorar la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas ubicados fuera del Sistema Solar.

Para ello se utilizará una técnica conocida como microlente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando una estrella pasa casi exactamente delante de otra desde la perspectiva de la Tierra.

La gravedad de la estrella situada en primer plano actúa como una lente natural que amplifica la luz del astro ubicado detrás. Si alrededor de esa estrella existe un planeta, su gravedad produce pequeñas variaciones adicionales en el brillo observado.

La imagen obtenida por Euclid servirá como referencia para futuras observaciones realizadas por otros telescopios dedicados específicamente a detectar eventos de microlente. Entre ellos figura el telescopio espacial Nancy Grace Roman, de la NASA, cuya misión comenzará próximamente.

Qué información puede revelar sobre planetas con condiciones similares a la Tierra

Vía Láctea2

La utilidad científica de esta imagen no termina con el descubrimiento de nuevos mundos. También permitirá calcular con mayor precisión la masa de muchos exoplanetas detectados mediante microlentes gravitacionales.

Los planetas muy masivos suelen corresponder a gigantes gaseosos o helados, mientras que los menos masivos tienen mayores probabilidades de ser planetas rocosos, una característica considerada importante cuando se estudian ambientes potencialmente favorables para la existencia de agua líquida y otros elementos asociados con la vida.

Si futuras investigaciones identifican candidatos especialmente interesantes, otros telescopios podrán analizar sus atmósferas en busca de compuestos químicos que ayuden a comprender mejor sus características.

Los datos obtenidos por Euclid también abrirán nuevas líneas de investigación sobre enanas marrones, sistemas estelares múltiples, el movimiento de las estrellas y la distribución del polvo interestelar dentro de la Vía Láctea.

Por ese motivo, la imagen presentada por la Agencia Espacial Europea constituye mucho más que una fotografía espectacular: representa una herramienta científica de enorme valor que permitirá responder nuevas preguntas sobre la estructura de nuestra galaxia y sobre los miles de millones de mundos que todavía permanecen ocultos entre sus estrellas.