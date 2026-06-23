Adiós canteros en el jardín: esta moda precisa menos mantenimiento y es tendencia en 2026
Además de la elegancia que proporciona, esta tendencia de 2026 para decorar el jardín de nuestro hogar precisa menos mantenimiento y conlleva un ahorro de agua en relación a los clásicos canteros.
Los especialistas en jardinería sostienen que, a la hora de diseñar un jardín lindo y que se vea vistoso a lo largo de todo el año, primeramente se deberá definir con precisión el sitio dónde estará ubicado, puesto que en base a las características del espacio podremos elegir las plantas adecuadas. En 2026, una tendencia asoma como una alternativa moderna al clásico cantero de jardín. ¿De cuál se trata?
Otro de los puntos claves para pensar en el diseño de nuestro jardín es el de considerar cuántas horas recibe de sol por día aquel sitio en el que pretendamos ubicarlo. Asimismo, es importante saber la forma que le queremos dar a nuestro proyecto.
La alternativa a los canteros en el jardín que es moderna y tendencia en 2026
Los jardines con grava y piedra decorativa, una de las tendencias de 2026 en decoración del hogar, configuran una alternativa moderna, no necesitan un elevado consumo de agua y ofrecen la posibilidad de crear diseños elegantes sin mucho esfuerzo.
Los expertos en jardinería apuntan que las gravas decorativas llegaron para quedarse en el ámbito de la jardinería, puesto que añaden un toque de elegancia y funcionalidad a cualquier espacio verde, público o privado. Estas pequeñas piedras, disponibles en una amplia gama de colores, formas y tamaños, no solo embellecen los jardines, patios y senderos, sino que también ofrecen una serie de interesantes ventajas.
Así, desde su capacidad para mejorar el drenaje del suelo hasta su bajo mantenimiento y versatilidad en el diseño, las gravas decorativas se han convertido en un recurso invaluable tanto para los aficionados como así también para los profesionales de la jardinería. Fundamentalmente, la grava decorativa -también denominada triturado- consiste en una recolección de pequeñas piedras de diversos colores, tamaños, formas y texturas utilizadas en jardinería para mejorar la estética de los espacios exteriores.
Es oportuno reseñar que, a lo largo de décadas, los canteros con flores y plantas fueron protagonistas en patios y jardines. Sin embargo, esta nueva tendencia en 2026 apunta a diseños más minimalistas, sostenibles y funcionales.
Los beneficios de diseñar un jardín con grava y piedra decorativa
Entre tantos beneficios que podemos mencionar a la hora de diseñar un jardín con grava y piedra decorativa, podemos mencionar a los siguientes:
- Elegancia: las gravas decorativas aportan un aspecto elegante y distintivo a los paisajes y jardines, permitiendo contrastes de colores y texturas que realzan la belleza natural de las plantas y otros elementos.
- Mejoran el drenaje: las gravas facilitan el drenaje, evitando problemas de encharcamiento y contribuyendo al crecimiento saludable de las plantas.
- Bajo mantenimiento: precisan poca atención y no necesitan riego ni poda, lo que reduce la necesidad de cuidados constantes en comparación con el césped u otras cubiertas vegetales.
- Controlan las malezas: la capa de gravas decorativas dificulta el crecimiento de malezas, minimizando la competencia por nutrientes y simplificando el mantenimiento general del jardín.
- Proporcionan versatilidad: las gravas tienen la capacidad para adaptarse a distintos diseños, desde jardines modernos hasta otros de estilo más rústico. Pueden usarse en senderos, áreas de descanso, macetas y bordes, ofreciendo flexibilidad creativa en la planificación del paisajismo.
- Mayor durabilidad: las piedras no se deterioran con facilidad por el paso del tiempo, la lluvia o la exposición al sol.
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