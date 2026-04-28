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Las 5 formas naturales de perfumar tu casa con hojas de estas plantas: siempre con aroma excelente sin esfuerzo

Hogar con aroma: estas son las formas de perfumarlo sin esfuerzo con métodos naturales y sin químicos.

Las 5 formas naturales de perfumar tu casa con hojas de estas plantas: siempre con aroma excelente sin esfuerzo

Las 5 formas naturales de perfumar tu casa con hojas de estas plantas: siempre con aroma excelente sin esfuerzo

A la hora de aromatizar una casa, no necesariamente se debe recurrir a fragancias artificiales en aerosoles o ambientadores eléctricos que se consiguen en supermercados y comercios de cercanía. También existen alternativas caseras que permiten lograr el mismo resultado de forma natural e incluso ahorrando dinero, ya que estos perfumes se elaboran utilizando flores, cáscaras y hasta especias.

Más allá del aroma, estas prácticas recuperan viejas tradiciones: aprovechar plantas y otros productos naturales para crear atmósferas acogedoras que invitan al descanso o a la concentración, sin añadir compuestos sintéticos al aire. A continuación, cinco alternativas para perfumar el hogar de forma saludable y económica.

Vapor aromático: la potencia de las cáscaras y hojas al calor

El vapor aromático es una de las formas más inmediatas y envolventes de perfumar un ambiente. Consiste en calentar agua en una olla y añadir cáscaras de cítricos (limón, naranja), hojas de eucalipto, romero o menta. Al hervir, los aceites esenciales naturales se liberan en el vapor y se distribuyen por el hogar.

hervir
El vapor aromático se logra solo con agua caliente y cáscaras de cítricos.

El vapor aromático se logra solo con agua caliente y cáscaras de cítricos.

Es ideal para renovar el aire antes de recibir visitas o para la cocina después de cocinar. Para prolongar el efecto, mantener el fuego a baja intensidad y vigilar el nivel de agua. Cambiar la mezcla o añadir más ingredientes renovará el aroma.

Bowl o frasco abierto con pétalos secos y cáscaras

El uso de recipientes abiertos con materiales aromáticos secos es una técnica clásica, discreta y decorativa. Llenar un bowl o frasco con pétalos secos de rosa, lavanda, cáscaras cítricas deshidratadas o una mezcla de éstos convierte cualquier mesa o estantería en una fuente pasiva de fragancia.

Para intensificar y fijar el aroma, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial natural sobre los pétalos o mezclar con flores secas y virutas de madera aromática. Si se pierde intensidad, se puede “reactivar” rompiendo un poco las hojas con la mano. Esta opción funciona especialmente bien en ambientes pequeños como dormitorios o recibidores, y además aporta un toque estético.

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El frasco con pétalos genera un resultado más sutil, pero constante.

El frasco con pétalos genera un resultado más sutil, pero constante.

Ramilletes colgados: secado y difusión lenta para toda la casa

Colgar boca abajo pequeñas ramas de lavanda, romero, menta o eucalipto no solo conserva las plantas para usos posteriores, sino que permite una difusión gradual de su aroma. Colocar ramilletes en habitaciones, armarios o cerca de puertas asegura una liberación lenta y constante de fragancia. Funcionan muy bien en cocinas, dormitorios o incluso en el baño. De hecho, en la ducha, el vapor activa el perfume del eucalipto y lo vuelve más intenso.

La lavanda, por ejemplo, es conocida por su efecto relajante y funciona bien en dormitorios; el romero y el eucalipto son más enérgicos y útiles en espacios de paso o áreas de trabajo.

Cáscaras y especias: versatilidad en caliente y en seco

Las cáscaras y las especias ofrecen dobles posibilidades: se pueden utilizar en agua caliente para liberar aromas intensos o secarlas y guardarlas en frascos para perfumar armarios y cajones. En caliente, una olla con agua, canela en rama, clavo de olor y cáscaras de naranja produce un aroma navideño y reconfortante; en verano, cáscaras de limón y hojas de menta aportan frescura.

cascaras
Las cáscaras de las frutas que se consumen en el hogar pueden servir como aromatizante.

Las cáscaras de las frutas que se consumen en el hogar pueden servir como aromatizante.

En seco, combinar cáscaras troceadas con granos de especias y colocarlos en pequeños saquitos de tela es una solución práctica para perfumar ropa o espacios reducidos. Las especias también actúan como fijadores naturales, prolongando el olor de mezclas florales.

Spray casero con infusión concentrada: natural y reutilizable

Un spray casero hecho con una infusión concentrada de hierbas (romero, menta o lavanda) permite una aplicación controlada y natural. Para prepararlo, se infusionan las hojas en agua caliente durante más tiempo del habitual para extraer mayor cantidad de componentes aromáticos; una vez fría, la mezcla se filtra y se vierte en una botella con atomizador reutilizable.

Este spray sirve para refrescar cortinas, almohadones y ambientes sin recurrir a compuestos sintéticos. Para mayor conservación, se puede añadir un conservante natural suave como una pequeña cantidad de vinagre de manzana. Sin embargo, si se prefiere 100% agua vegetal, es recomendable preparar pequeñas cantidades y renovarlas con frecuencia.

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