No es para el olor: ¿Por qué cada vez más gente pone flores secas en el freezer?

Además de ser decorativas, las flores secas tienen un uso para mantener la higiene y salud del hogar.

Las flores secas son piezas decorativas delicadas y muy populares, pero en el último tiempo se ha vuelto una tendencia colocarlas en el freezer. Cuál es el motivo.

Las flores secas tienen un problema que muchos desconocen: pueden traer insectos microscópicos desde su origen. Colocarlas en el freezer es un método casero que ayuda a eliminarlos sin dañar su forma ni su color.

El frío extremo actúa como un método natural para eliminar insectos, larvas y huevos que podrían estar ocultos en las flores. De esta manera, se previene que se propaguen en la casa o dañen otros arreglos.

Paso a paso:

Colocá las flores secas en una bolsa o recipiente hermético .

. Llevalas al freezer por al menos 48 horas .

. Pasado ese tiempo, retiralas y dejalas que alcancen temperatura ambiente antes de usarlas.

Después de este procedimiento, podés disfrutar de tus flores sin miedo a encontrarte con visitantes indeseados.

Por qué es importante colocarlas en el freezer

Algunas flores secas, sobre todo si fueron compradas o recolectadas, pueden venir con pequeños insectos o huevos que no se ven a simple vista. Si no se eliminan, podrían infestar otros objetos o plantas en tu hogar.

Por eso, el freezer no solo ayuda a conservar mejor las flores secas, sino que también es un aliado clave para proteger la decoración de tu casa.

Si querés potenciar su duración y mantenerlas intactas, evitá la humedad y la luz directa, y combiná este truco con un lugar seco y ventilado para tus arreglos.

Las flores "mufas" que traen mala suerte y tenés que quitar de tu hogar

¿Hay flores que son mufas y traen mala suerte? Parece que para algunas personas esto es totalmente real. Es creer o reventar... pero dispuestos a creer, mejor estar prevenidos. Por eso vamos a repasar las que más se utilizan, de forma que podamos escaparte a la "mufa".

1 - Geranio

Es de las flores más fáciles de encontrar en balcones, terrazas y jardines; sin embargo, según varias creencias populares, puede tener un efecto negativo en la energía de la casa si se coloca en una ubicación inapropiada o si se utiliza en gran cantidad.

geranio.jpg

Los expertos en Feng Shui defienden que un exceso de geranios rojos en una habitación puede crear una energía excesivamente activa y dominante, lo que se traduce en un efecto negativo en la armonía del hogar.

2 - Clavel

Se usa en maceta, ramos y demás para decorar todo tipo de estancias y para muchos simboliza el amor y la amistad. Es probablemente de las más bellas que podemos utilizar dentro de nuestro hogar, pero también tiene sus inconvenientes...

claveles.jpg

El Feng Shui indica que si el clavel del aire, que simboliza la desgracia, está dentro de casa absorberá demasiado las energías positivas y expulsará solo las negativas, perjudicado así al bienestar y al equilibrio de la casa. Si igual quieres tenerlos, ponelos en el balcón, terraza o ventana y nunca dentro de tus ambientes.

3 - Hortensias

Tienen una variedad de colores y son muy elegantes, pero son muchas las supersticiones alrededor de esta planta con flor.

hortensias.jpg

Se dice que una hortensia siempre traerá fracaso, soledad y aislamiento al hogar y en algunas culturas se asocia con la muerte y se suele usar para hacer arreglos funerarios. Esto último genera también una "vibra" distinta ante la presencia de esta planta.

4 - Amapola

amapolas.jpg

Es una planta de flores rojas de tipo silvestre y forma curiosa que destaca por la delicadeza de sus pétalos. Aunque suele asociarse a la fertilidad, también tiene matices negativos si se tiene en el interior de la casa. Si esta se marchita rápidamente hay quienes creen que atrae la desgracia.