Neuquén capital espera 50% de ocupación hotelera para el finde largo

Con ferias gastronómicas y propuestas turísticas en el Paseo Costero y en la zona comercial, buscan potenciar la capital como destino turístico. Los precios para alojarse.

De ciudad de paso a destino turístico , Neuquén capital se posiciona como una alternativa para las escapadas desde ciudades cercanas . Para este fin de semana largo, con cuatro días libres para hacer turismo, en la ciudad ya se registra un 40% de las plazas hoteleras reservadas, y desde los alojamientos esperan incrementar la ocupación con viajeros de última hora, que llegan tentados por el Paseo Costero, los eventos culturales y la oferta comercial de la capital provincial.

"Neuquén se ha convertido en en una capital importante. a nivel de la provincia y de la Patagonia y tenemos mucho turismo", dijo Joaquín García González , presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén. "La ciudad ciudad tiene una dinámica muy fuerte que que ha crecido los últimos años", expresó sobre este fin de semana largo, en el que esperan muchas visitas de viajeros.

En diálogo con LU5, el hotelero señaló que ya hay un 40% de las plazas reservadas, aunque esperan que el nivel de ocupación supere el 50%, ya que muchos turistas prefieren visitar los hoteles y contratar los servicios en el día, sin reserva previa.

García González destacó la importancia de haber perfilado a Neuquén como una ciudad turística. "Cuando uno dice un 50% de ocupación, que por ahí parece un número bajo, pero es un número altísimo porque la ocupación sería casi cero", dijo sobre la capital, que en realidad tiene su fuerte en el turismo corporativo, con personas que se alojan de lunes a jueves por motivos de trabajo.

grand brizo

En ese contexto, los hoteleros se esfuerzan por hacer promociones para atraer a los turistas durante los fines de semana. Sus esfuerzos van acompañados con los que hace la Municipalidad a través de la organización de eventos, como la Confluencia de Sabores y Neuquén Emprende, que se realizará este fin de semana largo en el parque Jaime de Nevares.

La Municipalidad prepara, para el fin de semana largo, una nueva feria de Neuquén Emprende con Confluencia de Sabores, el tradicional evento que combina compras, espectáculos y foodtrucks en el Parque Jaime de Nevares.

"Vamos a tener 150 puestos, además de gastronomía y espectáculos", dijo la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, sobre la feria, que ya "echó raíces" entre los neuquinos y recibe masivas convocatorias en cada edición. Esta vez, la cita será el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, para complementar las propuestas turísticas del mes.

Confluencia de Sabores 13.jpg Claudio Espinoza

Los precios de la hotelería en Neuquén

El empresario hotelero aclaró que los precios mantuvieron cierta estabilidad a lo largo del año, aunque en algunos casos se vieron empujados por la demanda de la industria petrolera, sobre todo en los viajes corporativos de los días de semana. A su vez, también influye el uso de plataformas de búsqueda de alojamiento, que suelen sumar un 20% adicional al valor de cada noche en concepto de comisiones.

"Siempre hay prioridad por los hoteles tres estrellas, las opciones por ahí más económicas, los cuatro y cinco tienen un poquito menos de ocupación", dijo y aclaró que estos establecimientos de mayor categoría suele ser demandados durante la semana por el turismo de ejecutivos.

Hotel Hilton (2).JPG

"Desde nuestro lugar y lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar que venga el turista", expresó. "Hoy en Neuquén, si vas un fin de semana, hay tarifas promocionales; o sea, un fin de semana que es cuando no hay corporativo, está más bajo que en la semana", aclaró sobre las promociones, que rebajan hasta un 30% el valor que pagan los viajeros de negocios.

"Una noche de hotel en Neuquén capital está entre 80, 90 o 100 mil pesos más o menos", dijo García González, y aclaró que el precio final depende de la categoría del alojamiento y si se accede a los descuentos de fin de semana. "Hay muchas opciones, hoteles de 5 a 1 estrella, hosterías, cabañas, hostels, todos están haciendo promociones para incentivar al turista", aseguró.

bus turístico neuquén.jpg

Para el hotelero, la mayoría de los turistas son personas que quieren conocer y recorrer la ciudad a partir del auge que se vivió en los últimos años. A ellos se suman los que vienen de localidades cercanas y buscan los servicios de una ciudad grande. "Lo que estamos notando es que la gente del interior, de la provincia, Zapala, el norte, la parte petrolera, eligen venir a Neuquén por el cine, por el shopping, por el mayorista, por los paseos costeros o para conocer la gastronomía", expresó.

Aunque la ciudad cuenta con opciones de turismo gratuitas organizadas por la Municipalidad, también surgieron alternativas privadas para hacer excursiones y paseos. Por lo tanto, el gasto final del turista dependerá mucho de los servicios contratados.

El hotelero señaló que los restaurantes ofrecen un menú ejecutivo a partir de los 20 mi pesos por persona, aunque la oferta gastronómica es variada y dependerá de la elección que haga cada turista.