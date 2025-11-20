Fin de semana XXL: ¿Qué horarios tendrá el Mercado Concentrador este viernes y lunes?

El polo agroalimentario más grande de la región, abrirá sus puertas este feriado. Entérate cuales son los horarios.

De cara al fin de semana extra largo dispuesto por el Gobierno Nacional para este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén (MCN) mantendrá sus puertas abiertas en su horario habitual de 6 a 11 horas.

Quienes no se trasladen a ningún destino turístico o visiten la ciudad capital, podrán disfrutar de esta oportunidad para conocer el MCN. Dentro del mismo, los diferentes puestos ofrecen alimentos frescos, de calidad y a precios económicos. Los asistentes podrán recorrer y conocer a los productores y operadores locales y aprovechar la extensión del predio para hacer sus compras.

El Mercado está ubicado sobre el kilómetro 5 de la Ruta 7 en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores. Para poder llegar al lugar, las personas pueden tomar la Línea 2 de COLE que cuenta con frecuencias durante todo el día.

Actualmente, en el predio funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto a más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

¿Cómo funcionarán los comercios en Neuquén?

El Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y afines de Neuquén (Acipan) realizó un sondeo entre los distintos comercios de la ciudad capital para monitorear los horarios de atención de cara a este fin de semana largo que tendrá lugar en el país.

Los resultados obtenidos del estudio relevaron que este viernes, el 71,4% de los locales abrirá sus puertas en horario habitual, es decir, entre las 8 y las 21 horas aproximadamente. Por su parte, el 21,4% permanecerá cerrado, mientras que el 7,2% restante trabajará con horario reducido.

Respecto al lunes 24, el panorama se modifica abruptamente, ya que el 68% de los locales no abrirá, un 29% atenderá con horario reducido y únicamente el 3,5% mantendrá su atención habitual.

Fin de XXL

El Gobierno Nacional trasladó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional al lunes 24 de noviembre, lo que, sumado al día no laborable del viernes 21, conforma un fin de semana extra largo para millones de trabajadores y familias en todo el país.

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, fecha que recuerda la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este año, el feriado se trasladó al lunes 24 para favorecer un descanso extendido.