Doble Femicidio en Córdoba: los restos encontrados en Concordia pertenecen al remisero asesinado

Martín Sebastián Palacio había avisado el 8 de octubre que tenía un viaje. Horas después, su auto fue encontrado incendiado.

Pablo Laurta fue procesado por el asesinato y descuartizamiento del remisero Martín Palacio en Entre Ríos.

Este jueves por la tarde, se dieron a conocer los resultados de la autopsia realizada al cuerpo mutilado hallado en Concordia , en el informe se confirmó que los restos pertenecen a Martín Sebastián Palacio . La noticia fue informada por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos.

El principal sospechoso del asesinato del remisero es Pablo Laurta , también acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.

La identificación del cuerpo, que fue descuartizado, se llevó a cabo por medio de un análisis de ADN de los restos óseos que encontraron los investigadores en Concordia y en Rosario del Tala. El resultado de los primeros estudios realizados por los peritos de la morgue de Paraná informó que el cadáver de la víctima presentaba un orificio de entrada en el cráneo, correspondiente a una herida provocada por un arma de fuego. Este dato fue una pieza clave para empezar a reconstruir qué ocurrió.

Pablo Laurta (1)

Las últimas horas de la víctima y la hipótesis del asesinato

La noche del 8 de octubre, el remisero avisó que tenía un "viaje ejecutivo" hacia Córdoba en su vehículo Toyota Corolla blanco de techo negro. Desde ese momento, su familia perdió contacto con él.

Minutos después de la medianoche, su teléfono se apagó y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la ciudad de Córdoba.

Ante las pruebas recabadas, la principal hipótesis es que Laurta asesinó a Palacio de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas de basura en diferentes sectores de la provincia. Después, de cometer este sangriento asesinato, se fugó a Córdoba para matar a su expareja y a la madre de ella.

Pablo Laurta

La principal hipótesis que maneja la Justicia es que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, donde iba a cometer el doble femicidio por el que se encuentra actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad.

Doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta también está acusado de haber asesinado a balazos a Luna Giardina, de 26 años, su expareja, y a su madre Mariel Zamudio, de 54. Luego huyó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

La joven de 26 años lo había denunciado en reiteradas veces al homicida por violencia de género y amenazas, cuando vivían en Uruguay, por lo que decidió separarse y volver a su ciudad a vivir con su mamá. Luego de todas sus denuncias, la Justicia le había otorgado una orden de restricción y un botón antipánico, sin embargo, ninguna de esas medidas logró frenar el desenlace.

Finalmente, la Policía logró detener a Pablo Laurta el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto a su hijo, a quien había secuestrado luego de matar a la madre y la abuela del pequeño.