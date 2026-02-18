Hay gran conmoción por el brutal hecho. El principal acusado por el femicidio se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Mató a su pareja, se lo confesó a su suegra y escapó: los detalles del brutal femicidio.

Un brutal femicidio ocurrió este martes. Una mujer de 37 años, identificada como Natalia Cruz, murió luego de que su pareja la golpeó y asfixió, tras una fuerte discusión.

Su pareja identificado como Orlando Serapio es el principal acusado . Según revelaron, tras cometer el femicidio se lo confesó a su suegra y escapó. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó sin vida .

Todo sucedió en una de las habitaciones de su vivienda que compartían en un barrio de Campo Quijano en provincia de Salta , mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima . Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó cuando salía de la habitación Sin remordimiento alguno, confesó que la había golpeado y dejado gravemente herida.

Ante la situación, la madre de la mujer alertó a otra de sus hijas y ambas lograron ingresar a la casa por una ventana trasera. Con la ayuda de un vecino, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Francisco Herrera.

Los detalles que se revelaron del brutal femicidio

Pese a los intentos de reanimación del personal médico, murió minutos después. Las primeras informaciones indican que la muerte se habría producido por golpes, lesiones y asfixia mecánica, aunque la causa definitiva será determinada por la autopsia.

Según reveló El Tribuno, lo primero que vio la familia fue a la mujer tirada en el suelo y casi sin signos vitales. A pesar de esto, un vecino las ayudó a sacarla de la habitación y trasladarla en un auto particular hacia el Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

La víctima y el acusado eran pareja, ella tenía dos hijos. Por el momento, efectivos policiales mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sujeto acusado, quien se encuentra prófugo y habría sido visto movilizándose en una camioneta Ford EcoSport color gris.

El amplio operativo que desplegó el personal policial incluyó la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable ubicada a la vera de la ruta 36, donde el sospechoso habría estado horas antes del crimen, además de un allanamiento en la vivienda familiar del acusado en barrio Pipino Ferreyra que arrojó resultados negativos.

No se descarta que el prófugo haya seguido viaje hacia la zona de la Puna. Las autoridades continúan con el operativo y no descartan nuevos allanamientos en la zona.

Horas después del crimen, la mujer fue despedida por el Padre Sergio Chauque y la comunidad de la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. "Acompañamos en oración a la familia de Natalia Cruz", manifestaron al desear que sus familiares puedan encontrar en Dios “la fortaleza y la paz”, para afrontar lo sucedido.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, quien activó el protocolo UFEM y ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP del DIC. Asimismo, dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para la correspondiente autopsia.