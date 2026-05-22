El Gobierno envió al Congreso cuatro nuevos proyectos de ley: de qué se tratan

Las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei incluyen una ley de ludopatía, Súper RIGI, lobby y etiquetado frontal.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de los proyectos al Congreso.

El Gobierno nacional anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación de cuatro proyectos de ley vinculados a apuestas online, inversiones, transparencia institucional y alimentación . Las iniciativas incluyen una nueva Ley de Ludopatía, el denominado “Súper RIGI”, una Ley de Lobby y modificaciones a la actual normativa de Etiquetado Frontal.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien confirmó a través de su cuenta de X que los proyectos serían remitidos al Parlamento antes del cierre de la jornada. Según trascendió, la definición de prioridades se terminó de acordar en una reunión mantenida con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó Adorni.

Embed En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:



- Ley de Ludopatía

- Super RIGI

- Ley de Lobby

- Etiquetado Frontal



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

Se trata del tercer paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo desde el inicio del actual período de sesiones ordinarias. En los próximos días, las iniciativas comenzarán a formar parte de la agenda legislativa nacional.

Súper RIGI: el proyecto prioritario del oficialismo

Dentro del paquete legislativo, el Gobierno considera prioritario el denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases.

La iniciativa apunta a atraer inversiones en sectores estratégicos y fomentar industrias que actualmente no existen en la Argentina. Entre los beneficios previstos se encuentran una reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada de inversiones y eliminación de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción.

MIlei y Adorni

Además, el proyecto contempla estabilidad fiscal y jurídica para las empresas adheridas, así como beneficios cambiarios y aduaneros. También busca limitar el cobro de Ingresos Brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5% y restringir tasas municipales consideradas “impuestos encubiertos”.

Entre los sectores que el Gobierno pretende impulsar aparecen el litio, el hidrógeno verde, la energía nuclear, la industria aeroespacial, las baterías y los vehículos eléctricos.

La apuesta oficial contra la ludopatía juvenil

Otro de los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso es una nueva Ley de Ludopatía enfocada principalmente en el crecimiento de las apuestas online entre jóvenes y menores de edad.

El oficialismo ya había rechazado el año pasado una propuesta impulsada por la oposición porque consideraba excesivas algunas restricciones, especialmente sobre la publicidad de casas de apuestas. Ahora, la Casa Rosada busca avanzar con una versión propia centrada en regular el acceso de menores a plataformas digitales.

ludopatia juvenil

La iniciativa incluiría controles de edad e identidad, límites a promociones y bonos de apuestas, campañas de salud mental y medidas de prevención de la adicción al juego. También prevé restricciones a la publicidad de casinos y plataformas de apuestas.

Ley de Lobby: regulación y transparencia

La propuesta más novedosa del paquete es la denominada Ley de Lobby, orientada a regular la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos.

El proyecto, impulsado por sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, toma como referencia modelos internacionales como el de Estados Unidos y Chile, donde la actividad de lobby se encuentra regulada y debe ser informada públicamente.

La iniciativa buscará establecer un registro obligatorio de lobistas, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios, normas de transparencia y mecanismos para prevenir conflictos de interés.

En Argentina existen antecedentes parciales sobre el tema a partir del decreto 1172 de acceso a la información pública, sancionado en 2003, que promovía la publicidad de reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares.

Cambios al etiquetado frontal

El cuarto proyecto apunta a modificar la actual ley de etiquetado frontal de alimentos. El Gobierno pretende flexibilizar el sistema vigente y revisar los criterios técnicos que determinan la colocación de los octógonos negros de advertencia nutricional.

Entre los cambios propuestos aparece la posibilidad de volver a utilizar dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como herramientas de marketing en envases alimenticios, algo que actualmente está prohibido.

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Además, la iniciativa buscará reducir cargas regulatorias para las empresas alimenticias, simplificar trámites administrativos y alinear la normativa argentina con estándares del Mercosur.