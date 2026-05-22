La mitad del superávit comercial de la Argentina lo aporta el sector energético y de hidrocarburos

En abril la balanza comercial de la Argentina registró un superávit de u$s2.700 millones, pero de ellos, u$s1000 millones solo lo aportan el sector petrolero.

La mitad de soldo comercial de la Argentina lo genera el sector energético.

En el gobierno se festeja el récord de exportaciones que se logró en marzo con casi u$s9000 millones , gran parte de ello se consigue por las ventas al exterior de energía. De hecho, en abril el saldo positivo fue de u$s2.700 millones, de ellos, u$s1000 millones fue por la energía.

Así lo destaca el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un reporte. "Con un saldo positivo US$ 1.096 millones, la balanza energética explicó el 52% del saldo de balanza comercial de abril de 2026" , dice el informe.

El reporte señala que "en el primer cuatrimestre de 2026 implica un aporte mayor de u$s1.175 millones con relación al 2025, principalmente por las mayores exportaciones". El estudio realizado por el economista Nadin Argañaraz, señala que la balanza de dólares de la energía fue positiva por US$1.402 millones en abril" . "Esto ocurrió de la mano de exportaciones por US$ 1.554 millones e importaciones por US$152 millones", dice el reporte.

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Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía en el parcial del año, se tiene que el efecto precio generó una suba de US$ 20 millones. Con relación al efecto cantidades, el saldo extra fue positivo por US$ 1.155 millones.

Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 84 millones y por la menor cantidad de energía importada se ahorraron US$ 288 millones. La suma da la cifra da US$ 372 millones.

La balanza comercial de abril: qué vende Argentina

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$ 2.711 millones y entablar el vigésimo noveno mes consecutivo, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

En ese sentido, las exportaciones totalizaron US$ 8.914 millones, registrando una suba de 33,6% interanual. Este ascenso se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Para las importaciones el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$ 6.204 millones. La merma se explica por la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

Grandes rubros

Combustibles y energías tuvieron récord de US$1.554 millones, con una suba de US$718 millones y un crecimiento de 85,9% año vs año. La dinámica estuvo impulsada por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes, al tiempo que las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%.

Suben las importaciones "hormiga"

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier alcanzaron un nuevo máximo histórico en los pagos totalizados en el mes, al crecer 135,9% interanual en abril, según detalló la consultora Analytica en base a datos del INDEC.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el cuarto mes del año alcanzó los US$118 millones, superando por US$15 millones la marca de marzo (US$103 millones).

Al analizar la cifra alcanzada durante abril, desde Analytica remarcaron que se trata de “un nuevo máximo histórico”, superando el récord previo de US$105 millones registrado en diciembre de 2025.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las importaciones sumaron US$402 millones, un aumento del 123,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es casi la mitad de la suma alcanzada durante todo el año pasado, cuando las compras totalizaron US$894 millones.