Ola de frío en gran parte del país: el tiempo para este finde largo y un anticiclón en la Patagonia

El SMN emitió su pronóstico para este fin de semana largo. Además, se prevé condiciones inusuales para la Patagonia en esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperaturas para este sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo en gran parte de la Argentina . Aunque no rigen alertas por fenómenos extremos, el organismo prevé jornadas frías, con mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias y un ambiente típicamente invernal durante el fin de semana largo.

Tal como ocurrió durante casi todo mayo, el frío volverá a ser protagonista en buena parte del país. En la Patagonia , además, se esperan condiciones poco habituales para esta época del año, con varios días consecutivos sin precipitaciones y casi sin viento debido al impacto de un anticiclón que domina la región.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN , las condiciones se mantendrán estables, con cielos mayormente nublados y escasa probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional. El frío será más intenso durante las mañanas y las noches.

FRIO Ola polar: anticipan hasta 15 grados bajo cero para una ciudad turística de la Patagonia Sur.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN indicó que no hay alertas meteorológicas vigentes, aunque continuará el ambiente frío que se instaló durante los últimos días. Para este sábado se esperan temperaturas entre los 5°C y 13°C, con cielo mayormente nublado y vientos leves. El domingo y el lunes las mínimas rondarán los 10°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 16°C durante la tarde.

Un anticiclón cambiará el tiempo en la Patagonia

El sitio especializado Meteored advirtió que la Patagonia permanecerá bajo la influencia de un extenso sistema de alta presión que se extiende desde el océano Pacífico Sur hasta el centro de Argentina. Este fenómeno bloquea el avance habitual de los frentes fríos y genera una situación poco frecuente para el mes de mayo.

Según explicaron los especialistas, gran parte de la región atravesará uno de los fines de semana más estables del otoño, con precipitaciones prácticamente nulas, viento muy débil y frecuentes bancos de niebla en valles y zonas bajas.

patagonia

Además, destacaron que una de las condiciones más inusuales será justamente la ausencia del tradicional viento patagónico intenso. Durante los próximos días se esperan jornadas mucho más tranquilas de lo habitual en la región.

Las únicas excepciones aparecerían en el extremo sudoeste de Santa Cruz, especialmente en zonas cercanas a Río Turbio, donde podrían registrarse chaparrones débiles y aislados.

Temperaturas bajo cero y máximas bajas

El informe oficial también detalló que varias provincias tendrán temperaturas mínimas muy bajas, especialmente en la Patagonia y sectores cordilleranos.

Entre los registros más fríos previstos aparecen:

Tierra del Fuego: mínima de -1°C y máxima de 2°C.

Santa Cruz: entre 0°C y 6°C.

Salta: mínima de 1°C.

Neuquén: entre 5°C y 19°C.

Río Negro: entre 8°C y 14°C.

Chubut: máxima prevista de apenas 10°C.

En el centro y norte del país las temperaturas serán algo más templadas durante las tardes, aunque con mañanas frías:

Córdoba: entre 5°C y 23°C.

Mendoza: entre 5°C y 23°C.

San Juan: entre 5°C y 24°C.

La Rioja: entre 5°C y 24°C.

Tucumán: entre 7°C y 23°C.

También se esperan mínimas bajas en La Pampa, Chaco, Formosa y Santa Fe, donde los valores oscilarán entre los 5°C y 6°C.

Cómo seguirá el tiempo hasta el lunes

Hacia el domingo, el sistema de alta presión comenzará a perder intensidad de manera gradual, aunque el impacto sobre la Patagonia seguirá siendo limitado. En sectores del norte patagónico las tardes podrían presentar temperaturas relativamente agradables para esta época del año, pese a las mañanas frías.

Los especialistas señalaron que únicamente algunos sectores cordilleranos del oeste de Río Negro y Neuquén podrían registrar chaparrones aislados hacia la noche del domingo.

Para el lunes 25 de mayo, la mayor parte de la Patagonia continuará sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado, nuevas formaciones de niebla matinal y temperaturas similares a las registradas durante el fin de semana. Salvo algunos chaparrones aislados en la cordillera, el resto de la región seguirá con tiempo estable.