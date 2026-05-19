Frío polar en Neuquén: se vienen jornadas con heladas y las temperaturas mínimas caerán bajo cero

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó días de buen tiempo pero con mañanas heladas en el inicio de la semana. Los detalles del pronóstico para la región.

El otoño muestra su faceta más cruda en la región. Quienes tengan que salir temprano en Neuquén capital y el Alto Valle deberán vestirse con varias capas de ropa de abrigo. Un sistema de altas presiones instalado sobre el océano Pacífico mantendrá las condiciones de buen tiempo en la zona continental, pero traerá como principal consecuencia un marcado descenso térmico nocturno , con heladas que se harán sentir con fuerza hasta el viernes inclusive.

Si bien los días se presentarán mayormente despejados y soleados , el aire polar se consolidará durante las noches, provocando registros bajo cero en los termómetros locales. El invierno todavía no llegó en los papeles, pero el frío ya golpea la puerta de los neuquinos.

Para este miércoles 20 de mayo, la AIC pronostica un cielo completamente despejado a lo largo de toda la jornada. Será un día soleado, pero fresco, con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C durante la tarde. El viento se mantendrá en calma, con una velocidad moderada de 20 km/h proveniente del noreste.

El verdadero desafío estará al caer el sol. Para la noche del miércoles se espera que la temperatura mínima descienda hasta -1°C. Con el cielo despejado, el enfriamiento nocturno favorecerá la formación de heladas severas en las zonas periféricas y rurales del Alto Valle.

Clima - Helada - hielo en calle (1).JPG Claudio Espinoza

El jueves 21 se mantendrá una tendencia calcada en las condiciones generales del tiempo. Durante el día el cielo volverá a estar despejado con una máxima de 16°C. Sin embargo, el viento registrará un leve incremento, aunque permanecerá con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h desde el noreste. Hacia la noche, el frío polar se intensificará y el termómetro perforará otra vez el cero, marcando una mínima de -2°C, consolidando las heladas nocturnas en toda la región.

Qué pasará el viernes antes del fin de semana

El viernes 22 de mayo asoma como el día de mayor amplitud térmica de la semana en Neuquén. Durante el día, el cielo seguirá despejado y la temperatura máxima mostrará un leve repunte, llegando a los 18°C. Lo más destacado de esta jornada será el alivio en el viento, que soplará de forma muy leve a apenas 14 km/h, transformándose en una tarde ideal para realizar actividades al aire libre o trámites en el centro neuquino.

Sin embargo, la tregua durará poco. Durante la noche del viernes comenzará a ingresar nubosidad de forma paulatina, dejando un cielo parcialmente nublado. El termómetro se ubicará en los 0°C exactos, cerrando el ciclo de heladas consecutivas que caracterizó a los días previos.

SFP Otoño hojas colores (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

El pronóstico del tiempo anticipa cambios para el fin de semana

El ingreso de una masa de aire mucho más húmedo alterará las condiciones meteorológicas de cara al sábado y domingo, abriendo la puerta a un escenario gris y frío.

El sábado 23 de mayo el panorama cambiará por completo en el Alto Valle. El cielo pasará de mayormente cubierto a totalmente techado por las nubes hacia la noche. Aunque la tarde será templada con una máxima estimada en 20°C, el viento volverá a ganar protagonismo. Se esperan ráfagas molestas que alcanzarán los 44 km/h desde el sector noreste durante el día, y que se mantendrán en torno a los 39 km/h por la noche, lo que incrementará la sensación de frío pese a que la mínima nocturna subirá hasta los 4°C debido a la cobertura nubosa.

Para el domingo 24 de mayo se prevé un cierre de fin de semana con mejoras temporarias. La AIC anticipa un cielo mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima de 17°C y vientos muy débiles de apenas 8 km/h. No obstante, hacia la noche el cielo volverá a nublarse parcialmente y la temperatura mínima caerá nuevamente de forma abrupta hasta tocar 1°C, recordándoles a todos los valletanos que los abrigos pesados llegaron para quedarse por un largo rato.