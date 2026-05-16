Alerta amarilla por viento y nieve en ocho provincias para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por fuertes vientos y nevadas para este sábado 16 y domingo 17 de mayo en distintas regiones del país, en el marco del avance de un sistema de inestabilidad que impactará especialmente sobre sectores cordilleranos y del sur argentino.

Según el organismo oficial, las condiciones más adversas estarán vinculadas a intensas ráfagas de viento y caída de nieve persistente, con probabilidad de reducción de visibilidad y complicaciones para la circulación en rutas de montaña y zonas elevadas.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar traslados innecesarios en zonas alcanzadas por las alertas, mantenerse informado mediante los canales oficiales y extremar precauciones al circular por rutas con presencia de nieve, hielo o fuertes ráfagas.

Viento fuerte y ráfagas intensas

El SMN advirtió sobre la presencia de vientos intensos del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar elevada intensidad en áreas de la Patagonia y sectores cordilleranos. Las provincias que se verían afectadas son algunos sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y San Luis. En cuanto a la Patagonia, se suman, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas Malvinas.

En algunas zonas se esperan períodos de viento sostenido con ráfagas fuertes durante gran parte del sábado y la madrugada del domingo, generando condiciones adversas para actividades al aire libre y posibles inconvenientes en caminos expuestos.

Este sábado, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

El día domingo, la región del Noroeste Argentino se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Nevadas y baja visibilidad

Además del viento, el organismo nacional prevé nevadas de variada intensidad, algunas intermitentes y otras moderadas, acompañadas por bancos de niebla y visibilidad reducida.

Las nevadas afectarán principalmente sectores de montaña de Mendoza y San Juan, donde también podrían registrarse temporales de nieve y ventisca.

Heladas para el fin de semana en Neuquén

Para este sábado, las condiciones en la ciudad de Neuquén se mantendrán estables pero frías. Durante el día, se espera un cielo mayormente despejado con una temperatura máxima que alcanzará apenas los 12 °C. El viento soplará del sector sudeste a unos 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h, aportando algo de sensación térmica baja.

El verdadero cambio se sentirá al caer la tarde. Para la noche del sábado, el cielo quedará completamente despejado y el termómetro registrará una mínima de 3 grados bajo cero, bajo un viento leve del sudoeste.

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El domingo el panorama será similar, aunque con una leve recuperación térmica durante la tarde. El sol brillará con fuerza desde temprano, permitiendo que la máxima ascienda hasta los 14 °C con vientos muy leves del noroeste. Sin embargo, la tregua durará poco: la noche volverá a presentarse helada, repitiendo una mínima estimada en -3 °C.

Qué dice la AIC para los próximos días

La tendencia de tiempo frío y seco se profundizará de cara al comienzo de la semana laboral. El lunes se perfila como el día más agradable de la serie en horas de la tarde, gracias a una máxima que llegará a los 16 °C bajo un cielo totalmente despejado. De todos modos, hacia la noche el viento rotará al sudoeste e incrementará su intensidad, alcanzando los 32 km/h, lo que marcará el ingreso de un nuevo frente de aire frío.

El martes se consolidará el enfriamiento general. Con el cielo mayormente despejado, la máxima diurna no superará los 15 °C, mientras que a la noche se prevé una madrugada rigurosa con una mínima de 4 grados bajo cero. El viento del sudeste y noreste aportará calma, pero no alivio térmico.