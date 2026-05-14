Alerta en una localidad patagónica que tendrá 24 horas consecutivas de nieve

Además se advirtió sobre la presencia de intensas neblinas y un abrupto descenso de la temperatura.

Asimismo, las temperaturas serán muy bajas, con máximas de apenas 3°C el jueves y cerca de 1ºC el viernes y muy baja sensación térmica.

Hace varios días, el territorio argentino viene registrando condiciones estables en cuanto a lo climático , pero todo parece indicar que comenzaría a cambiar en las próximas horas, donde se espera un fuerte descenso de la temperatura y las fuertes nevadas tendrán gran impacto en una ciudad patagónica.

Según se anticipa, la Patagonia registrará menos viento en el centro y norte, nieblas y frío antes del regreso de nevadas, donde empeorarán las condiciones en el extremo sur.

El dominio de altas presiones generará condiciones estables sobre el centro y norte de la Patagonia con algunas nieblas matinales.

La Patagonia vivirá varios días de relativa calma bajo alta presión, y en este contexto una localidad volverá a enfrentar un nuevo y prolongado episodio de nevadas entre jueves a la noche y viernes.

Una ciudad patagónica tendrá 24 horas consecutivas de nieve

El sitio especializado Meteored dio a conocer en las últimas horas un informe que alerta sobre una intensa nevada que caerá entre este jueves y viernes en la Patagonia.

Según precisaron, a medida que avance el jueves, la zona alta presión comenzará a retroceder hacia el océano Pacífico, permitiendo una nueva intensificación de la circulación sudoeste sobre Tierra del Fuego. Este cambio impulsará el regreso de nevadas a Ushuaia desde la tarde y noche del jueves, persistiendo durante gran parte del viernes e incluso hasta primeras horas del sábado.

nieve t del fuego

"La nieve regresará a Ushuaia especialmente entre el jueves 14 a la noche y el viernes 15", confirmaron, y destacaron que este nuevo episodio podría dejar "cerca de 24 horas consecutivas de nieve sobre la capital fueguina".

Asimismo, las temperaturas serán muy bajas, con máximas de apenas 3°C el jueves y cerca de 1ºC el viernes y muy baja sensación térmica.

Según las proyecciones, una nueva intensificación de la circulación de aire frío desde el sudoeste favorecerá el regreso de las nevadas sobre la capital fueguina desde la tarde del jueves. Las precipitaciones en forma de nieve continuarían durante gran parte del viernes e incluso podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado, lo que podría dejar a la ciudad bajo nevadas persistentes durante prácticamente un día completo.

Alerta amarilla por intensos vientos

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta de nivel amarillo para este viernes 15 de mayo.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h", precisó el organismo, Y confirmó que alcanzará a gran parte de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego.