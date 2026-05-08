Muy pocos la conocen: para qué se usa esta señal de tránsito con una rueda en un círculo rojo

Indica una obligación concreta para circular de forma segura y evitar accidentes. Todos los detalles que hay que tener en cuenta.

Esta señal de tránsito tiene un significado importante para la seguridad vial en Argentina. Foto: montaje

Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y prevenir accidentes en la Argentina . Sin embargo, hay algunas que no todos los conductores identifican con facilidad. Una de ellas es la que muestra una rueda negra dentro de un círculo rojo , un cartel que suele generar dudas cuando aparece al costado del camino.

Este ícono vial se utiliza principalmente en rutas de montaña o en regiones donde las temperaturas bajan mucho durante el invierno y hay nieve . Su presencia advierte que el conductor está ingresando a un tramo donde las condiciones del camino pueden volverse peligrosas .

En concreto, esta señal indica que es obligatorio colocar cadenas en las ruedas del vehículo para poder circular con seguridad cuando hay nieve o hielo sobre la calzada .

Qué significa la señal de tránsito con una rueda en un círculo rojo

Cuando un conductor ve esta señal debe interpretar que el tramo de la ruta que está recorriendo presenta riesgo de baja adherencia, algo muy común en caminos donde hay acumulación de nieve o formación de hielo sobre el asfalto.

cAdenas nieve En zonas montañosas dónde hay nieve acumulada hay que circular con cadena en las ruedas del auto. IA

El diseño es simple pero muy claro: un círculo rojo -color que en señalización indica obligación o restricción- y la imagen de una rueda con cadenas. El objetivo es captar rápidamente la atención del conductor y que tome precauciones para evitar accidentes.

En esos sectores, las autoridades viales exigen que los vehículos utilicen cadenas en los neumáticos porque mejoran el agarre y reducen el riesgo de deslizamientos. Sin este elemento, el auto puede perder tracción fácilmente y generar situaciones peligrosas, especialmente en pendientes o curvas de montaña.

Por qué es obligatorio usar cadenas en las ruedas

Las cadenas para los neumáticos son dispositivos metálicos que se colocan sobre las ruedas motrices del vehículo. Su función es aumentar la fricción entre el neumático y el suelo, algo fundamental cuando la superficie está cubierta de nieve o hielo.

En condiciones normales, el dibujo del neumático permite mantener el agarre. Pero cuando el asfalto se vuelve extremadamente resbaladizo, esa tracción disminuye mucho.

Cadenas nieve .webp

Las cadenas ayudan a que el vehículo de la siguiente manera:

Mejore la adherencia sobre nieve o hielo

Mantenga el control en pendientes pronunciadas

Reduzca el riesgo de patinar o derrapar

Mejore la capacidad de frenado en superficies resbaladizas

Por ese motivo, en muchas rutas de montaña su uso no es opcional sino obligatorio durante el invierno.

Dónde suele verse esta señal en Argentina

Aunque no es un cartel común en las ciudades, sí aparece con frecuencia en las rutas que atraviesan zonas cordilleranas o regiones montañosas donde las nevadas son habituales. En Argentina se puede ver especialmente en:

Rutas de la Cordillera de los Andes

Caminos de montaña en Mendoza y San Juan

Sectores turísticos de Neuquén y Río Negro

Pasos internacionales hacia Chile

En estos lugares, durante el invierno las autoridades viales suelen exigir que los conductores lleven cadenas en el vehículo antes de iniciar el viaje. No cumplir con esta indicación puede derivar en multas o incluso la prohibición de continuar circulando, ya que se considera una medida esencial para la seguridad vial.