Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

La pickup compacta de Fiat mantiene en mayo los mismos valores que en abril y conserva su gama con opciones nafteras y turbodiésel.

Fiat Toro, una de las pickups más patentadas de Argentina. Foto: Stellantis

Luego del rediseño que recibió en febrero en el que tuvo retoques estéticos y sumó tecnología, la Fiat Toro ganó impulso para seguir consolidándose como una de las pickups más importante sdel mercado argentino. ¿Cuál es su valor en mayo 2026?

Con una impronta en la que combina el confort de un SUV y capacidades propias de carga propias del segmento intermedio, la Toro también ofrece una mecánica renovada con versiones nafteras y turbodiésel .

Con casi una década de presencia en el mercado local, esta camioneta un lugar propio entre las pickups compactas y las medianas tradicionales. Su planteo apunta tanto al usuario urbano como a quienes buscan una camioneta para viajes, recreación o trayectos off-road , con caja automática en toda la gama y opciones de tracción simple o integral.

Nueva Fiat Toro Así es el volante multifunción y el tablero de la Fiat Toro en Argetina. Stellantis

Actualmente compite de forma directa con modelos como Ford Maverick, Chevrolet Montana y RAM Rampage, en un segmento que en los últimos años sumó nuevos jugadores y elevó el nivel de equipamiento y tecnología disponible.

Fiat Toro: cómo le fue en los patentamientos de 2026

La Fiat Toro patentó 502 unidades durante abril de 2026 y alcanzó un acumulado anual de 2.295 patentamientos entre enero y abril, manteniéndose entre las pickups más vendidas del mercado argentino según los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

El ranking acumulado de pickups más patentadas en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 10.183 unidades

Ford Ranger: 6.918

Volkswagen Amarok: 5.657

Fiat Strada: 2.509

Fiat Toro: 2.295

Chevrolet S10: 1.922

Fiat Titano: 1.807

Chevrolet Montana: 1.530

Ford Maverick: 1.511

Renault Oroch: 798

Nueva Fiat Toro Fiat Toro: cuál es su valor en mayo 2026. Stellantis

En paralelo, el mercado automotor argentino de autos 0km registró en marzo 48.972 patentamientos totales, con una suba interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía reflejó una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Fiat Toro: motores, versiones y mecánica en Argentina

La gama actual de Fiat Toro mantiene dos configuraciones mecánicas principales tras la renovación presentada este año. Las versiones nafteras utilizan el motor 1.3 turbo T270, que desarrolla 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera 4x2.

Esta configuración es la más orientada al uso urbano y recreativo, con una conducción cercana a la de un SUV y buen equilibrio entre prestaciones, confort y consumo. Además, mantiene un esquema pensado para quienes priorizan manejo diario y viajes en ruta.

La principal novedad de la gama aparece en la variante turbodiésel, equipada con el nuevo motor Multijet 2.2 de 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Esta mecánica se combina con una caja automática de nueve marchas y sistema de tracción integral 4x4, reemplazando al anterior 2.0 turbodiésel y mejorando de forma clara la potencia y el torque disponibles.

Fiat Toro 2026 motor turbodiesel 2.2 Fiat Toro. Stellantis

Actualmente, la oferta de Fiat Toro en Argentina se organiza en tres versiones:

Freedom 1.3T AT6 4x2

Volcano 1.3T AT6 4x2

Volcano 2.2TD AT9 4x4

Toda la gama incorpora tablero digital de 7 pulgadas, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y puertos USB tipo A y tipo C tanto adelante como atrás.

La Freedom suma llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona y pantalla multimedia de 8,4 pulgadas. Por encima aparece la Volcano, que incorpora llantas diamantadas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y regulación eléctrica para la butaca del conductor.

En seguridad, la pickup dispone de hasta siete airbags y, según la versión, incorpora asistencias ADAS como mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, reforzando su perfil como una de las pickups más tecnológicas de su categoría.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km en mayo 2026

Estos son los precios oficiales con los que se comercializa actualmente la Fiat Toro en Argentina durante mayo de 2026: