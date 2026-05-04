Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El sedán producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, es uno de los tres autos 0km más patentados de Argentina.

El Fiat Cronos se comercializa en Argentina desde principios de 2018 y atraviesa uno de los momentos más importantes en su ciclo de vida: este sedán de producción nacional fue líder absoluto de ventas en 2021, 2022, 2023 y hoy en día, luego de dos actualizaciones recibidas y una más que está por venir, se ubica en el podio de los autos más patentados en Argentina en 2026 .

Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba , el Cronos se destaca por ser un auto 0km confiable, de bajo consumo y con una propuesta mecánica simple, pero fiable. Uno de sus principales atributos es que es un vehículo económico, pensado para motorizar a la clase media y, por sobre todos los aspectos, económico .

Además, en el radar está por llegar el Fiat Cronos 2027, el tercer restyling de este auto que incluirá cambios en el diseño, más tecnología y sumará más sistemas de seguridad (ADAS), con el objetivo de competir en el mercado automotor contra rivales directos como el Toyota Yaris o Peugeot 208, por citar dos ejemplos.

Fiat Cronos: así son sus patentamientos en 2026

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en abril de 2026 se patentaron 1.436 unidades del Fiat Cronos, lo que lo ubicó entre los cinco modelos más vendidos del mes dentro del mercado argentino.

En el acumulado enero-abril, el sedán registra 8.440 unidades, consolidándose nuevamente como el sedán más patentado del país y uno de los pocos de su tipo que logra mantenerse competitivo frente al avance de los SUV.

Ranking: los 10 autos más vendidos en Argentina (enero-abril)

Toyota Hilux – 10.183 unidades Peugeot 208 – 9.033 unidades Fiat Cronos – 8.440 unidades Ford Territory – 7.387 unidades Ford Ranger – 6.918 unidades Volkswagen Amarok – 5.657 unidades Chevrolet Tracker – 5.448 unidades Peugeot 2008 – 4.000 unidades Toyota Yaris Cross – 4.265 unidades Chevrolet Onix – 4.000 unidades

Fiat Cronos 500 mil unidades El Fiat Cronos se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba. Stellantis

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caída del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Fiat Cronos: mecánica y ficha técnica

Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Fiat Cronos.jpg Fiat Cronos, un sedán con buen consumo pensado para el uso urbano. Stellantis

Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en mayo 2026