Cambia el Fiat Cronos: Stellantis confirmó cuándo empezará a vender la versión 2027

Se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba, y es uno de los autos 0km más patentados de Argentina. Ahora sumará novedades.

El Fiat Cronos, uno de los autos 0km más vendidos de noviembre y de todo el 2025. Foto: Stellantis.

El Fiat Cronos ya tiene fecha confirmada para la llegada de la versión 2027 en la Argentina. Se trata de una actualización clave para uno de los autos más vendidos del país, que buscará sostener su liderazgo a partir de una propuesta renovada.

A lo largo de los últimos años, el Fiat Cronos logró posicionarse como uno de los autos más elegidos por los argentinos. Su combinación de precio, confiabilidad y producción nacional lo convirtió en un modelo clave dentro del portfolio de Stellantis.

Se especula con que el Fiat Cronos 2027 incluirá algunos cambios en diseño, más tecnología y sumará sistemas de seguridad (ADAS), retoques leves que le permitan mantenerse actualizado para poder pelear entre los modelos más elegidos por los argentinos.

El Fiat Cronos terminó marzo como el tercer modelo más vendido de la Argentina, con 1.760 unidades, aunque con una leve baja respecto de febrero y también de marzo del año pasado. De todas maneras, también permanece tercero en el ránking de ventas acumulado en el primer trimestre, con 7.042 unidades patentadas, a solo 35 ventas del segundo, que es el Peugeot 208.

Fiat Cronos: cuándo se lanza la nueva versión en Argentina

El Fiat Cronos 2027 comenzará a comercializarse en la Argentina en mayo, según confirmó Stellantis. Aunque aún no detalló completamente los cambios que implementará en el modelo. Se espera un rediseño exterior, mejoras en el interior y una mayor oferta de equipamiento.

Interior Cronos

Toda la gama del Fiat Cronos equipa el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una transmisión automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Ese conjunto, que evidencia un buen rendimiento en ciudad y costos de mantenimiento contenidos, no tendría cambios. En condiciones urbanas, el consumo ronda los 9 litros cada 100 kilómetros, mientras que en ruta, a velocidad constante, puede superar los 700 kilómetros de autonomía gracias a su tanque de 48 litros.

Versiones y precos del Fiat Cronos en abril 2026

En abril de 2026, los precios actualizados son los siguientes:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. $31.120.000

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. $37.400.000

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. $37.620.000

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags. $38.790.000

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

El modelo más vendido de Fiat ya había introducido cambios estéticos y de equipamiento en 2025. En seguridad, toda la gama ofrece frenos ABS con EBD y control de estabilidad, mientras que la versión tope suma cuatro airbags. Con la llegada de la versión 2027, el Fiat Cronos buscará reforzar estos atributos y sumar nuevas tecnologías. En medio de la avanzada SUV, todavía tiene argumentos para levantar la bandera de los sedanes y pelearle al Peugeot 208 el liderazgo en ventas.