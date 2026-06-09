Fiat Toro en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es una de las pickups más patentadas del país. Tuvo un rediseño en febrero y se ofrece con motores nafteros y turbodiésel, caja automática y opciones 4x2 y 4x4.

La Fiat Toro sigue siendo una de las protagonistas del segmento de las pickups compactas en Argentina. En un mercado que durante mayo mostró una desaceleración en los patentamientos, el modelo de Stellantis logró mantenerse entre las camionetas más vendidas del país y conserva una propuesta que combina equipamiento, tecnología y capacidades de trabajo.

La renovación presentada este año, que incorporó mejoras en diseño, conectividad y mecánica, le permitió a la Toro reforzar su posicionamiento frente a rivales cada vez más fuertes como la Ford Maverick y la RAM Rampage . Para junio de 2026, además, la marca decidió mantener sin modificaciones los precios de toda la gama.

Con opciones orientadas tanto al uso urbano como a quienes buscan una pickup para viajes, recreación o trabajo, la Fiat Toro mantiene una gama compuesta por tres versiones, con alternativas de tracción 4x2 y 4x4. Su propuesta combina equipamiento, tecnología y capacidades de carga, buscando adaptarse a distintos perfiles de usuarios dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino.

Fiat Toro: cómo le fue en los patentamientos de 2026

La Fiat Toro patentó 440 unidades durante mayo de 2026 y alcanzó un acumulado de 2.738 unidades entre enero y mayo, manteniéndose entre las pickups más vendidas del mercado argentino según los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Ranking: las pickups más patentadas en Argentina (enero.mayo) :

Toyota Hilux: 12.500 unidades Ford Ranger: 8.594 Volkswagen Amarok: 6.830 Fiat Strada: 3.002 Fiat Toro: 2.738 Chevrolet S10: 2.340 Fiat Titano: 2.119 Chevrolet Montana: 1.795 Ford Maverick: 1.296 RAM Dakota: 1.292

En paralelo, el mercado automotor argentino registró durante mayo 41.921 patentamientos de autos 0 km, una cifra que representó una caída del 25,6% interanual y del 12,2% respecto de abril. En el acumulado anual se contabilizaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025.

Fiat Toro: motores, versiones y mecánica en Argentina

La gama actual de Fiat Toro mantiene dos configuraciones mecánicas principales tras la actualización presentada este año. Las versiones nafteras utilizan el motor 1.3 turbo T270, que desarrolla 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera 4x2.

Nueva Fiat Toro Así quedó la trompa de la Fiat Toro tras el rediseño. Stellantis

Esta configuración está orientada principalmente al uso urbano y recreativo, ofreciendo una conducción similar a la de un SUV, con buenas prestaciones, confort de marcha y eficiencia para el uso diario.

La principal novedad de la gama aparece en la variante turbodiésel, equipada con el nuevo motor Multijet 2.2, que entrega 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Esta mecánica se combina con una transmisión automática de nueve velocidades y sistema de tracción integral 4x4.

El nuevo propulsor reemplazó al anterior 2.0 turbodiésel y elevó significativamente las prestaciones disponibles para quienes buscan una camioneta con mejores aptitudes para viajes, trabajo o utilización fuera del asfalto.

Actualmente la oferta de Fiat Toro en Argentina está compuesta por tres versiones:

Freedom 1.3T AT6 4x2

Volcano 1.3T AT6 4x2

Volcano 2.2TD AT9 4x4

Toda la gama incorpora tablero digital de 7 pulgadas, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y puertos USB tipo A y tipo C tanto para las plazas delanteras como traseras.

Nueva Fiat Toro Fiat Toro, una chata ideal para hacer off-road. Stellantis

La versión Freedom suma llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático bizona y pantalla multimedia de 8,4 pulgadas. Por encima se ubica la Volcano, que agrega llantas diamantadas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y regulación eléctrica para la butaca del conductor.

En materia de seguridad, la pickup dispone de hasta siete airbags y, según la versión, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km en junio 2026

Estos son los precios oficiales con los que se comercializa actualmente la Fiat Toro en Argentina durante junio de 2026: