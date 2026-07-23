Nueva versión del Chevrolet Onix: el modelo Activ es más dinámico, llega en agosto y este será el precio

Incluye el cambio dinámico más profundo que se haya aplicado en una versión Onix . Valor, características y los colores en los que estará disponible.

Buscando ampliar y completar su familia de cross-overs y SUVs , Chevrolet presentó su nuevo modelo de Onix . Se trata del Onix Activ , una variante con estética aventurera que fue presentada en la reciente Exposición Rural 2026 y que estará a la venta a partir de agosto en toda la red de concesionarios de la marca en el país.

Con esta novedad, Chevrolet continúa agrandando su portafolio de vehículos pensados para ofrecer versatilidad , tecnología , y eficiencia para cubrir las necesidades, exigencias y gustos de todo tipo de usuarios.

Esta versión llega con un diseño estructural y dinámico alineado con las nuevas demandas de los consumidores y concebido como puerta de entrada a la gama de productos off-road y con espíritu aventurero. Con 4.163 mm de longitud , el nuevo adopta una arquitectura funcionalmente elevada, con cambios específicos en la suspensión , los neumáticos y los componentes externos que impactan directamente en la experiencia de conducción.

El nuevo modelo de Chevrolet fue presentado en la Exposición Rural 2026.

El modelo es 61 mm más alto (1.533 mm) que el resto de la línea Onix, lo que se traduce en una mayor distancia al suelo (201 mm), así como mejores ángulos de ataque (19,7°) y salida (28,1°). Estas características refuerzan su capacidad para afrontar los desafíos de la ciudad con mayor comodidad, seguridad y confianza.

Todo este conjunto fue desarrollado por los equipos de ingeniería de General Motors Sudamérica, centrándose en crear una configuración única dentro de la línea. Este es el cambio dinámico más profundo que se haya aplicado alguna vez a una versión Onix desde la llegada al mercado de la generación actual. No es una simple variación estética: es un vehículo preparado para los desafíos reales del uso urbano, con una posición de conducción elevada, mayor robustez y un diseño impactante.

Todas las características del Onix Activ

En cuanto al diseño estético, destacan el nuevo emblema de Chevrolet con acabado en negro, los retrovisores y la parrilla con un tratamiento exclusivo High Gloss, las llantas oscurecidas y con un diseño específico, las barras de techo funcionales y nuevos detalles de terminaciones que refuerzan el carácter robusto y contemporáneo de la versión, como el debut de los faros traseros con lentes de cristal y elementos visuales nunca antes vistos en el modelo, como el paragolpes trasero High Gloss, entre otros.

Así es el interior del Onix Activ.

El nuevo modelo está equipado con el confiable y eficiente motor naftero turbo de 1.0 L que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

Respecto a su interior, ofrece la calidad de materiales y terminaciones que caracterizan a la familia Onix, así como un equipamiento de conectividad, confort y seguridad que se destaca dentro del segmento de los automóviles compactos. Entre los elementos más importantes se cuentan:

Aire acondicionado digital

Volante deportivo multifunción tapizado con eco cuero

Asiento del conductor regulable en altura

Tapizado híbrido, tela y cuero Jet Black

Display de instrumental digital de 8 pulgadas

Sistema de apertura de puertas por proximidad Easy Entry

Arranque por botón sin llave Keyless

Sistema multimedia MyLink

Pantalla táctil de 11 pulgadas

Integración inalámbrica de smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto

Sistema OnStar con Wi-Fi nativo

Control de velocidad crucero

Seis airbags (frontales, laterales y de cortina)

Cámara de visión trasera HD

Sensores de estacionamiento traseros

Asistente de salida en pendiente

Anclajes Isofix

Dirección eléctrica progresiva

El nuevo modelo está preparado para los desafíos reales del uso urbano.

El precio del Onix Activ y las novedades en el Plan de Ahorro de Chevrolet

El nuevo Onix Activ se comercializará a partir de agosto en toda la red de concesionarios Chevrolet del país en colores Gris “Sharkskin”, Blanco “Summer White”, Negro “Black Meet Kettle” y Azul “Some Kinda Blue” y a un valor de $35.043.900.

Otra de las novedades de Chevrolet es la incorporación del Onix Plus al sistema de Adjudicación Pactada del Plan de Ahorro, modalidad que hasta ahora estaba disponible para Tracker y S10, ampliando así las alternativas para quienes buscan acceder a un 0 km. El nuevo plan para Onix Plus contempla un plazo de 84 cuotas, financiación del 100% y adjudicación pactada en las asambleas 3 y 5.

Para acceder a la adjudicación será necesaria una licitación mínima equivalente a 30 cuotas. Además, el plan incluirá una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses. Al momento de la adjudicación, los clientes también podrán optar por cambiar de modelo, ya que toda la gama Chevrolet se encuentra disponible.