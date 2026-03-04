Primeras fotos: se viene la nueva pickup de Chevrolet para ganarle a Ford

La marca del moño ya tiene casi listo el nuevo modelo de uno de sus emblemas. Más potencia, tecnología y equipamiento, las claves.

Las primeras fotos espía encienden las alarmas: Chevrolet ya está probando en la calle la próxima generación de su camioneta grande, con un prototipo que circula camuflado y deja pistas sobre lo que se viene. En un mercado donde la Ford F-150 marca el ritmo, la marca del moño se prepara con una renovación profunda para recuperar terreno con diseño, tecnología y, sobre todo, rendimiento.

Esta vez el foco está puesto en la futura Chevrolet Silverado, cuyo modelo 2027 está cada vez más cercano, y del que los paparazzi ya lograron las primeras fotos inéditas.

Si bien los prototipos circulan camuflados, se dejan ver algunos rasgos de la futura pickup. De hecho, algo que empieza a verse en estas filtraciones es el equilibrio entre evolución y tradición. Se espera que la gama mantenga configuraciones de trabajo muy pedidas por flotas y profesionales, pero con un salto en equipamiento y tecnología.

Chevrolet Silverado 2027 Chevrolet Silverado 2027. Foto: Car and Driver.

Chevrolet y las fotos espía: qué se alcanza a ver de la nueva pickup

Las imágenes muestran varias “mulas” en plena prueba y dejan pistas sobre el rumbo estético. Según lo que se aprecia en el frente, la futura Chevrolet Silverado adopta un aspecto más tecnológica, con una parrilla que sostiene una gran barra horizontal que une las luces diurnas elevadas, mientras que los faros principales se ubican más abajo, con formas cuadradas o tipo “C”. El resultado: una trompa más ancha, alineada con el lenguaje visual que General Motors viene empleando en sus modelos grandes.

Chevrolet Silverado 2026 La actual Chevrolet Silverado. General Motors

En los laterales y la parte trasera también hay señales de cambios: guardabarros bien marcados y un remate trasero que estira la firma lumínica hacia los costados. Además aparecen los estribos integrados en la zona trasera, un recurso valorado para subir a la caja o moverse con comodidad en terrenos difíciles, algo que en una full size no es un lujo, sino una necesidad.

Las fotos espía también dejan entrever distintas configuraciones. En algunas se observan ruedas grandes y neumáticos con perfil más apto para uso off-road, mientras que en otras aparecen opciones más ruteras y confortables.

Chevrolet Silverado 2027: motores, potencia y cuándo se presenta

Debajo del capó es donde Chevrolet planea dar la verdadera batalla. Por un lado, la próxima Chevrolet Silverado podría estrenar una evolución de plataforma (se menciona el paso hacia una arquitectura más moderna dentro de la familia T1), con mejoras en dinámica y confort sin resignar la dureza típica de las full size.

Chevrolet Silverado 2027 Chevrolet Silverado 2027. Foto: Car and Driver.

En motorización, la expectativa gira alrededor de los V8 Small Block de nueva generación, de gran rendimiento y eficiencia, además de una posible continuidad de opciones turbo y diésel según mercados y versiones. Incluso empiezan a sonar con fuerza las variantes electrificadas, desde algún tipo de híbrido hasta soluciones más complejas, acompañando el camino de electrificación de GM.

En términos de potencia, anticipan que algunas versiones podrían superar los 425 CV, lo que ubicaría a la próxima Chevrolet Silverado en una zona bien caliente del segmento, no solo contra Ford sino también frente a otras rivales como RAM 1500 y Toyota Tundra. ¿Y el lanzamiento? Se especula con una presentación hacia fines de 2026, con lanzamiento comercial ya como modelo 2027.