¿Buscás pickups? Estos son todos los modelos y precios en febrero 2026

Hay gran cantidad de variantes, tanto para el trabajo como para uso familiar. Toda la oferta de las mediadas y las compactas.

Si estás pensando en cambiar el vehículo por una pickup , la cantidad de modelos que conviven en el mercado argentino pueden hacer algo trabajosa la búsqueda. Entre tanta oferta hay modelos que ajustaron un poco, otros que se mantuvieron y algunas opciones importadas que siguen cotizando en dólares, sin cambios. La pregunta de fondo siempre es la misma: ¿cuál conviene por precio y para qué uso?

No es lo mismo una pickup para trabajar todos los días —cargar, remolcar, ir al campo o hacer ruta— que una para uso mixto, con más confort y tecnología. Ahí entran variables como la tracción 4x2 o 4x4 , el tipo de caja (manual o automática), la cantidad de airbags, y algo clave: cuánto te cuesta “subirse” a una gama y cuánto sale llegar a las versiones más equipadas.

Este mes el movimiento de precios fue dispar. Hubo marcas que aplicaron subas moderadas en varias gamas, mientras que otras eligieron sostener valores para no perder competitividad. Y eso se nota especialmente en el corazón del segmento, donde compiten las medianas más conocidas.

Precios de pickups en febrero 2026: todas las marcas, versiones y valores

Toyota Hilux: la referencia del mercado

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

La Toyota Hilux sostiene su fama por una receta clásica: robustez, gama amplísima y opciones para trabajo o uso familiar. En mecánica ofrece alternativas turbodiésel de distinta potencia:

2.4 de 150 CV y 400 Nm: pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad.

pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad. 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm: más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto.

más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto. 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport): la versión más deportiva, con un comportamiento más dinámico y ágil.

En seguridad se destaca con un paquete muy completo desde versiones de entrada, además de sumar asistencias en las más equipadas.

Precios Toyota Hilux (febrero 2026)

DX MT 4x2: $49.325.000

DX AT 4x2: $50.704.000

SR MT 4x2: $56.562.000

SR AT 4x2: $59.125.000

SRV AT 4x2: $67.506.000

SRX AT 4x2: $77.921.000

DX MT 4x4: $57.769.000

DX AT 4x4: $59.383.000

SR MT 4x4: $66.457.000

SR AT 4x4: $69.326.000

SRV AT 4x4: $76.381.000

SRV+ AT 4x4: $79.838.000

SRX AT 4x4: $84.349.000

GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000

Ford Ranger: mucha gama y foco en tecnología

Ford Ranger XLT V6

La Ford Ranger se volvió una de las preferidas por su oferta bien escalonada: versiones de entrada para flota, intermedias muy equilibradas y configuraciones más potentes para quienes buscan respuesta y equipo. El abanico mecánico es uno de sus grandes diferenciales: incluye motores turbodiésel 2.0 y el reconocido V6 3.0 de 250 CV, cajas manuales y automáticas de 10 marchas, tracción 4×2 o 4×4 con reductora y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con siete airbags de serie en toda la gama.

Precios Ford Ranger (febrero 2026)

XL 4x2: $50.962.700

XLS MT 4x2: $59.042.900

XLT Biturbo AT 4x2: $68.039.730

XL 4x4: $55.685.660

Black MT 4x4: $69.447.900

XLS V6 3.0 4x4: $71.502.700

XLT Biturbo AT 4x4: $73.702.330

LTD Biturbo AT 4x4: $79.801.820

XLT V6 4x4: $81.718.500

LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530

Volkswagen Amarok: la pickup del V6, sin aumentos

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok. Volkswagen

La Volkswagen Amarok se sostiene como una de las más buscadas por el empuje de sus versiones V6 y su perfil rutero, con un nivel de confort que apunta a un uso mixto. En la base aparecen los motores 2.0 TDI, disponibles con 140 CV o 180 CV, combinados con cajas manuales o automáticas y opciones 4x2 o 4x4. Son las variantes más orientadas al trabajo, con foco en robustez, capacidad de carga y costos de uso contenidos. En lo más alto del catálogo se mantienen las versiones V6, impulsadas por el 3.0 TDI de 258 CV, el más potente entre las pickups medianas que se venden en el país.

Precios Volkswagen Amarok (febrero 2026)

Trendline TDI MT 4x2: $58.255.550

Comfortline TDI MT 4x2: $64.638.750

Comfortline TDI AT 4x2: $70.562.650

Highline TDI MT 4x2: $71.498.850

Highline TDI AT 4x2: $78.478.350

Trendline TDI MT 4x4: $67.471.800

Comfortline V6 AT 4x4: $83.783.950

Highline V6 AT 4x4: $98.226.250

Extreme V6 AT 4x4: $104.830.350

Hero V6 AT 4x4: $104.830.350

Black Style V6 AT 4x4: $105.156.800

Nissan Frontier: opciones completas en 4x2 y 4x4

Nissan Frontier.jpg La última versión de la Nissan Frontier comercializada en Argentina. Nissan

La Nissan Frontier propone un abanico amplio con versiones manuales y automáticas, y escalones de equipamiento que van desde un uso laboral hasta variantes más completas. Ofrece un motor 2.3 biturbo de 190 CV. Esta pickup enfrenta un cambio generacional: la versión actual dejó de fabricarse en Córdoba y la nueva Frontier, de alcance global, ya se hae en México, desde donde llegará próximamente.

Precios Nissan Frontier (febrero 2026)

S MT 4x2: $47.097.400

S AT 4x2: $50.009.000

XE MT 4x2: $60.677.700

XE AT 4x2: $64.395.800

Platinum AT 4x2: $65.226.600

S MT 4x4: $52.582.200

X-Gear AT 4x4: $60.420.500

XE MT 4x4: $60.360.000

Platinum AT 4x4: $70.689.500

Pro4X AT 4x4: $72.733.500

Chevrolet S10: Duramax 2.8 y una gama bien segmentada

Chevrolet S10 Chevrolet S10. General Motors

La Chevrolet S10 se apoya en una mecánica turbodiésel conocida por su torque y una gama que separa bien el uso “de trabajo” de las versiones más completas. Se trata del Duramax 2.8 litros, que entrega 207 caballos de fuerza, con un torque máximo de 460 Nm en las versiones con caja manual y de hasta 510 Nm en las variantes automáticas.

Precios Chevrolet S10 (febrero 2026)

WT MT 4x2: $48.596.900

WT MT 4x4: $55.039.900

WT AT 4x4: $57.385.900

Z71 AT 4x4: $64.629.900

LTZ AT 4x4: $69.915.900

HC AT 4x4: $73.852.900

Renault Alaskan: la pickup que se despide

renault alaskan La Renault Alaskan se produce en Córdoba y tiene un precio de lista de $44.970.000. Foto: Renault

Renault sigue comercializando las últimas unidades de Alaskan, la pickup mediana que se despide del mercado porque dejó de fabricarse en Córdoba.

Precios Renault Alaskan (febrero 2026)

Emotion MT 4x2: $58.220.000

Intens MT 4x2: $63.130.000

Intens AT 4x2: $65.450.000

Confort MT 4x4: $59.800.000

Emotion MT 4x4: $64.810.000

Intens Noir MT 4x4: $68.470.000

Intens Noir AT 4x4: $71.570.000

Iconic AT 4x4: $78.700.000

Fiat Titano: la pickup que busca meterse en la pelea

Fiat Titano La nueva Fiat Titano. Foto: Stellantis.

La Fiat Titano aparece como una propuesta pensada para competir por precio y versiones. Está equipada con el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros, que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, una cifra competitiva dentro del segmento. Puede combinarse con caja manual de seis marchas o con transmisión automática ZF de ocho velocidades, según la versión, y ofrece configuraciones de tracción 4x2 o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial.

Precios Fiat Titano (febrero 2026)

Endurance MT 4x2: $50.230.000

Endurance MT 4x4: $53.160.000

Freedom MT 4x4: $58.540.000

Freedom Plus AT 4x4: $64.280.000

Ranch AT 4x4: $69.410.000

RAM Dakota: dos versiones y aptitudes 4x4

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

La RAM Dakota es una opción para quien busca una camioneta con otra impronta de marca y equipamiento, con precios ya por encima de varias medianas. Monta el Multijet 2.2 turbodiésel, una mecánica moderna que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, con turbo de geometría variable y filtro de partículas.

Precios RAM Dakota (febrero 2026)

Warlock AT 4x4: $70.040.000

Laramie AT 4x4: $72.070.000

Pickups en dólares: JAC, Maxus y Great Wall

En la avanzada de marcas chinas empiezan a asomar los primeros exponentes de pickups para el trabajo, alternativas que apuntan a competir fuerte por valor de entrada. Acá lo clave es mirar disponibilidad, posventa y equipamiento, pero en precio quedan bien posicionadas frente a varias rivales.

Precios JAC (febrero 2026)

JAC T9 JAC T9. JAC Motors

T8 4x4 MT: US$34.900

T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

Precios Maxus (febrero 2026)

Maxus T60 Maxus T60. Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

T60 4x4 AT: US$36.000

Precios Great Wall (febrero 2026)

Great Wall Poer Elite Great Wall Poer Elite. Great Wall Motors

Poer Elite 4x2: US$24.730

Poer Elite 4x4: US$32.697

El grupo de las compactas, la puerta de entrada a las pickups

Fiat Toro, la pickup compacta que juega como “SUV con caja”

Nueva Fiat Toro Nueva Fiat Toro. Stellantis

Si se busca algo más urbano, la Fiat Toro es la pickup compacta que mezcla postura de manejo y confort de SUV con una caja útil para el día a día. En la gama 2026 sumó detalles de diseño, tablero digital y mejoras de confort como freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold, además de mantener dos alternativas de motor (naftero turbo y turbodiésel) según versión.

Precios Fiat Toro (gama 2026)

Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000

Volcano T270 AT6 4x2: $53.070.000

Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4: $57.190.000

Ford Maverick: la pickup compacta fuerte en confort y tecnología

Ford Maverick Ford Maverick.

La Ford Maverick es una pickup compacta pensada para uso mixto y un equipamiento bien completo. En la gama se destacan detalles de tecnología y confort como la pantalla táctil de 13,2” con SYNC 4 (con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico), además de ítems como faros LED y el sistema de gestión de terrenos con 5 modos de manejo. También ofrece una variante Tremor más destinada al off-road.

Precios Ford Maverick (febrero 2026)

Maverick XLT 2.0L AWD: $54.962.030

Maverick Tremor 2.0L 4WD: $68.651.300

Maverick Lariat FHEV 2.5L AWD: $66.518.900

Renault Oroch: la pickup accesible para ciudad y laburo liviano

Renault Oroch Renault Oroch. Renault

La Renault Oroch es una pickup que busca hacerse fuerte por precio de entrada y por practicidad: tamaño amigable para ciudad, caja útil para trabajo liviano y opciones con configuraciones más equipadas.

Precios Renault Oroch (febrero 2026)

Renault U792 501 Oroch Iconic 1.3 TCe 163 2WD CVT: $48.810.000

Renault U792 502 Oroch Outsider 1.3 TCe 163 4WD: $50.290.000

Renault U792 550 Oroch Emotion 1.6 SCe 114 2WD: $44.310.000

Renault U792 560 Oroch Emotion 1.6 SCe 114 2WD: $43.140.000

Renault U792 561 Oroch Iconic 1.3 TCe 163 2WD CVT: $48.810.000

Renault U792 562 Oroch Outsider 1.3 TCe 163 4WD: $50.290.000

Chevrolet Montana: con caja Multi-Flex y motor turbo

Montana 1

La Chevrolet Montana apunta de lleno al público que quiere una pickup para uso urbano/familiar, pero con caja real y buen nivel de equipamiento. Ofrece un motor 1.2 turbo (132 CV y 190 Nm) y la caja Multi-Flex (con capacidad de carga de hasta 874 litros), además de un salto fuerte en conectividad con pantalla MyLink de 11” y tablero digital de 8” según versión. La gama escala de LT a RS, con estética más deportiva arriba de todo.

Precios Chevrolet Montana (febrero 2026)

Montana LT Turbo AT: $39.452.900

Montana LTZ Turbo AT: $41.903.900

Montana Premier Turbo AT: $45.697.900

Montana RS Turbo AT: $46.180.900

RAM Rampage: la “intermedia” que se vende en dólares

RAM Rampage RAM Rampage. Stellantis

La RAM Rampage se posiciona un escalón “entre” las compactas y las medianas tradicionales: con muy buen nivel de confort y tecnología, y tracción 4WD en toda la gama. Combina dos mecánicas fuertes: por un lado, el 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm. Por el otro, el 2.0 turbo Hurricane de 272 CV y 400 Nm, asociado siempre a caja automática de 9 marchas y tracción 4x4, que la marca presenta como “la pickup más potente fabricada en la región”.

Precios RAM Rampage (febrero 2026)