Bomba: Toyota podría fabricar en Argentina una pickup más grande que la Hilux

Hay indicios de que el proyecto toma forma. Se trata de una exitosa pickup en otros mercados. ¿Qué falta?

La Toyota Tacoma podría estar más cerca de Argentina de lo que se pensaba: y es más, el plan no sería traerla importada a cuentagotas, sino fabricarla en Zárate . En el universo de las pickups, donde la Hilux juega de local y marca el ritmo desde hace años, la posibilidad de sumar una camioneta un escalón más grande abre un escenario nuevo.

En la industria, estas noticias empiezan a tomar forma cuando se registran algunos movimientos entre proveedores. Ahora, por ejemplo, lo que hubo fueron pedidos de cotizaciones de piezas y consultas a autopartistas. Y entonces la posibilidad concreta de una nueva pickup nacional toma fuerza.

Por supuesto, la idea no sería reemplazar a la Hilux, sino que convivan ambas pickups con perfiles distintos. La Tacoma es una pickup que se ubica entre las pickups medianas y las full size.

Embed

Toyota Tacoma: qué significa el proyecto para la planta de Zárate

Para Toyota, Zárate es su base productiva y el corazón de su estrategia regional. En ese marco, el avance del proyecto de la Toyota Tacoma se apoya en el envío de RFQ (Request For Quote), es decir, pedidos formales para que proveedores coticen componentes.

Ese paso, en la práctica funciona como un termómetro: si hay proveedores recibiendo solicitudes y trabajando números, es porque la idea dejó de ser una “posibilidad” y entró en una etapa más concreta.

Toyota Tacoma Toyota Tacoma. Toyota

En paralelo a estos planes, Toyota viene trabajando con robotización y con el objetivo de sostener un ritmo alto: el esquema de tres turnos y un volumen anual elevado apunta a mantener la fábrica en un nivel competitivo.

Toyota Tacoma Toyota Tacoma. Toyota

Cómo es la Toyota Tacoma

La Toyota Tacoma actual, que se vende en Estados Unidos, está construida sobre una base pensada para este tipo de vehículos con chasis, la plataforma TNGA-F. En tamaño, juega un escalón por encima de la Hilux: supera los 5,4 metros de largo y estira su distancia entre ejes, algo que se traduce en más espacio y una pisada distinta.

Toyota Tacoma Toyota Tacoma. Toyota

Esa diferencia de porte no es solo estética. En el mercado norteamericano, donde se la considera una referencia de su segmento, la Tacoma destaca por números de uso pesado: puede ofrecer una capacidad de remolque cercana a 3.000 kg y una caja con carga útil que ronda los 773 kilos, cifras que ayudan a explicar por qué muchos la ven como “la puerta de entrada” a una pickup más grande, sin llegar a una full size.

Toyota Tacoma Toyota Tacoma. Toyota

En mecánica, la gama incluye un 2.4 turbo con potencias que arrancan en torno a los 231 CV y suben en otras variantes, con opciones de caja manual o automática según versión y con configuraciones de tracción 4x2 o 4x4. Y, para los que miran el futuro sin resignar fuerza, aparece el sistema híbrido i-Force MAX de Toyota, que combina motor naftero turbo con asistencia eléctrica para entregar cifras bien altas de potencia y torque.

Toyota Tacoma Toyota Tacoma. Toyota

La Tacoma se produce hace años en México, con una orientación fuerte a la exportación. Si Argentina se suma a esa lógica, el salto sería grande: no solo por fabricar una pickup más grande que Hilux, sino por lo que implicaría en cadena de proveedores, empleo y posicionamiento industrial. ¿Qué falta? Que llegue una buena noticia de Japón...