Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

La camioneta fabricada en Zárate lideró el segmento de las pickups y además fue el vehículo más patentado de 2025 en Argentina.

La Toyota Hilux cerró 2025 en lo más alto del mercado automotor argentino. No solo volvió a liderar el segmento de las pickups medianas, sino que terminó el año como el vehículo más patentado del país , superando a hatchbacks, sedanes y SUV. Ese resultado confirma un liderazgo que se sostiene desde hace décadas y que trasciende su condición de vehículo de trabajo. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Fabricada en la planta bonaerense de Zárate desde 1997 , la Hilux es uno de los productos industriales más importantes de la Argentina. Con casi dos millones de unidades producidas, es un modelo estratégico para Toyota tanto por su peso en el mercado interno como por su rol clave en las exportaciones en el Mercosur .

En la actualidad, mantiene una presencia constante en distintos usos: campo, industria, flotas, familia y uso urbano. Su amplia gama de configuraciones -cabina simple, doble y chasis- junto con mecánicas turbodiésel y opciones de tracción 4x2 y 4x4 explican por qué sigue siendo una de las camionetas más elegidas del país.

Toyota Hilux: líder absoluto de patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado de Argentina en todo 2025, con un total de 30.768 unidades registradas entre enero y diciembre. De esta manera, quedó por encima de modelos de alto volumen como Toyota Yaris, Fiat Cronos y Peugeot 208.

HILUXX Toyota Hilux, una chata para todo tipo de terreno. Toyota

Este liderazgo no se explica solo por su desempeño en el segmento de las pickups. La Hilux logró imponerse también en el ranking general del mercado, un logro poco frecuente para un vehículo de este tipo.

Ranking acumulado enero–diciembre 2025 (top 5)

Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 Fiat Cronos – 29.905 Peugeot 208 – 29.092 Ford Ranger – 24.976

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Toyota Hilux: modelos y versiones

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Producida en Zárate, la gama local está compuesta por 18 configuraciones, que incluyen versiones cabina simple, cabina doble y chasis, con transmisiones manuales o automáticas de seis marchas y opciones de tracción simple o integral.

La oferta mecánica se apoya en tres motores turbodiésel:

2.4 litros de 150 CV y 400 Nm , orientado al trabajo diario y aplicaciones laborales.

, orientado al trabajo diario y aplicaciones laborales. 2.8 litros de 204 CV y hasta 500 Nm , con mejor respuesta para uso mixto y viajes largos.

, con mejor respuesta para uso mixto y viajes largos. 2.8 litros de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport), con puesta a punto específica de suspensión y dirección.

Toyota Hilux (3).jpg La Toyota Hilux se produce en la planta de Zárate desde 1997. Toyota

En seguridad, desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencias para arranque y descenso en pendientes. Las variantes más equipadas suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en enero 2026

Toyota Hilux es considerada una de las pickups más robustas del mercado local. En Argentina ofrece garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país.

Luego del ajuste que aplicó la terminal del 2.2%, estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux en enero 2026: